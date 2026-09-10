Užasan slučaj s juga Hrvatske. Posvojili djevojčice i držali ih kao roblje. Spavale su u garaži

Županijsko državno odvjetništvo na jugu Hrvatske pokrenulo je istragu protiv dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje na trgovinu ljudima. Tereti ih se da su dvije maloljetne djevojčice, koje su posvojili, držali u robovlasničkom odnosu. Tjerali su ih na rad, fizički kažnjavali, držali u garaži. Slučaj je otkriven nakon što je jedna od djevojčica uspjela pobjeći iz kuće, piše Slobodna Dalmacija.

Sve je počelo s tim bijegom. Posvojitelj djevojčice s njom je došao u ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Tražio je njihovu pomoć i tvrdio i da djevojčica pokazuje teškoće u ponašanju. Tijekom tog razgovora utvrđeno je kako je maloljetnica pobjegla iz kuće nakon čega ju je posvojitelj pronašao i vratio kući.

Odmah je obavljen i razgovor s djevojčicom o ponašanju nje i mlađe sestre.

- U početnoj procjeni stručnih službi zabilježeni su navodi o sklonosti krađe novca roditeljima, laganju te povremenoj uporabi sredstava ovisnosti - piše Stanislav Soldo za Slobodnu.

A onda je uslijedio horor. Djevojčica je kazala stručnim službama kako ih je par posvojio da bi imali dodatnu radnu snagu.

Prije škole su morale raditi na farmi, morale su održavati kućanstvo, čuvati mlađe sestre i brata, nisu smjele sudjelovati u izvanškolskim aktivnostima, navodi se u spisu, piše SD.

Posvojitelji su ihi fizički kažnjavali, rezali su im u kosu.

Krajem svibnja i početkom lipnja ove godine, prema utvrđenjima iz postupka, djevojčice su neprekidno držane zatvorene u garaži koja se nalazi neposredno uz obiteljsku kuću. Spavale su na stolicama, nuždu su obavljale u vrtu. Donosili su im dva obroka dnevno.

Stručne službe sustava socijalne skrbi procijenile su visoku razinu ugroze te je zaključeno da bi boravak djece u primarnoj obitelji u takvim okolnostima mogao ugroziti njihov psihofizički razvoj. Djevojčice su izdvojene iz obitelji i smještene u ustanovu socijalne skrbi.

Monstrumima koji su ih posvojili prijeti do 15 godina zatvora. U istražnom su zatvoru.