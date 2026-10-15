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RAT U UKRAJINI

UŽASAN VIDEO Ruski dron pogodio supermarket u Odesi. Zelenski traži pomoć saveznika

Piše Filip Sulimanec,
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UŽASAN VIDEO Ruski dron pogodio supermarket u Odesi. Zelenski traži pomoć saveznika
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Ništa se nije promijenilo. Rat nije zaustavljen. Sankcije se ne smiju ukinuti. Rusija mora prekinuti krvoproliće koje je sama započela, poručio je Zelenski

Užasavajući ruski napad mlaznim dronom tipa „šahed” na običnu trgovinu u Odeskoj oblasti. Rusija nastavlja svoj krvavi teror, tim riječima je Volodimir Zelenski opisao napad na supermarket u Odesi u srijedu. 

 - Trgovina je djelomično uništena, a oštećeni su i automobili. Tri su osobe ozlijeđene. Sve nadležne hitne službe nalaze se na mjestu događaja i pružaju pomoć stradalima - objavio je Zelenski i osvrnuo se na pomoć saveznika.

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 - Važno je da nam naši partneri pomognu u obrani od takvih napada. Stambene zgrade, trgovine, energetska postrojenja i druga kritična infrastruktura gotovo su neprestano na udaru. Ni sat vremena mira - poručio je Zelenski, pa se osvrnuo na energetsku suradnju SAD-a i Rusije te potencijalno ublažavanje sankcija Ruskoj Federaciji koja energentima financira invaziju.

 - Ovo što se događa izravan je ruski odgovor na signale koje Rusija prima iz Amerike. Nažalost, stižu opasni signali o mogućnosti daljnjeg ublažavanja sankcija. Te su sankcije uvele države diljem svijeta, Sjedinjene Američke Države, Europa i naši partneri kao odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu i rat koji Rusija vodi protiv nas - upozorio je Zelenski te naglasio problem financiranja invazije.

 - Ništa se nije promijenilo. Rat nije zaustavljen. Sankcije se ne smiju ukinuti. Rusija mora prekinuti krvoproliće koje je sama započela i koje traje već 1.695 dana. Više novca za financiranje ubijanja neće pomoći da se to postigne. Potrebna je odlučnost i snaga, a Amerika je snažnija od ruskog terora - zaključio je Zelenski.

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