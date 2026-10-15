UŽASAN VIDEO Ruski dron pogodio supermarket u Odesi. Zelenski traži pomoć saveznika

Užasavajući ruski napad mlaznim dronom tipa „šahed” na običnu trgovinu u Odeskoj oblasti. Rusija nastavlja svoj krvavi teror, tim riječima je Volodimir Zelenski opisao napad na supermarket u Odesi u srijedu.

This is a Russian jet-powered Shahed drone striking a supermarket in Odesa in broad daylight today. ​This is terrorism. Terrorists shouldn't be rewarded with lucrative business deals. They must be repelled, arrested, and prosecuted. https://t.co/gpPXIk0LGl — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 15, 2026

- Trgovina je djelomično uništena, a oštećeni su i automobili. Tri su osobe ozlijeđene. Sve nadležne hitne službe nalaze se na mjestu događaja i pružaju pomoć stradalima - objavio je Zelenski i osvrnuo se na pomoć saveznika.

- Važno je da nam naši partneri pomognu u obrani od takvih napada. Stambene zgrade, trgovine, energetska postrojenja i druga kritična infrastruktura gotovo su neprestano na udaru. Ni sat vremena mira - poručio je Zelenski, pa se osvrnuo na energetsku suradnju SAD-a i Rusije te potencijalno ublažavanje sankcija Ruskoj Federaciji koja energentima financira invaziju.

A horrific Russian jet-powered “shahed” attack on an ordinary store in the Odesa region. Russia continues its bloody terror. The store was partially destroyed, and cars were damaged. Three people were injured. All necessary emergency services are working at the scene and providing assistance to those affected. It is important that our partners help us defend against this. Residential buildings, stores, energy and other critical infrastructure are under attack virtually nonstop. Not a single hour of peace. What is happening is Russia’s pointed response to the signals it is receiving from America. Unfortunately, there are dangerous signals about the possibility of further sanctions relief. These sanctions were imposed by the world, by America, Europe, and our partners in response to Russia’s aggression against Ukraine and its war against us. Nothing has changed. The war has not stopped. The sanctions must not be lifted. Russia must end the slaughter it itself started and has continued for 1,695 days now. More money to fund the killing will not help bring this about. Strength is what is needed, and America is stronger than Russian terror. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026

- Ovo što se događa izravan je ruski odgovor na signale koje Rusija prima iz Amerike. Nažalost, stižu opasni signali o mogućnosti daljnjeg ublažavanja sankcija. Te su sankcije uvele države diljem svijeta, Sjedinjene Američke Države, Europa i naši partneri kao odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu i rat koji Rusija vodi protiv nas - upozorio je Zelenski te naglasio problem financiranja invazije.

- Ništa se nije promijenilo. Rat nije zaustavljen. Sankcije se ne smiju ukinuti. Rusija mora prekinuti krvoproliće koje je sama započela i koje traje već 1.695 dana. Više novca za financiranje ubijanja neće pomoći da se to postigne. Potrebna je odlučnost i snaga, a Amerika je snažnija od ruskog terora - zaključio je Zelenski.