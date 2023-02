Strašni detalji slučaja u Srbiji: Očuh curicu mlatio 2 dana i ubio ju je. Pokušala mu je pobjeći

Muškarca M.N. uhitila je policija u srijedu ujutro zbog sumnje da je nasmrt pretukao dvogodišnju djevojčicu u Zaječaru. Uhićena je i njegova nevjenčana supruga, majka djeteta.

Djevojčica je preminula u utorak oko 18 sati, a sumnja se da ju je očuh pretukao i dan ranije.

- Monstrum ju je dva dana zaredom batinao. Toliko ju je tukao da je ona sva plava od glave do pete - ispričao je izvor za Kurir.

Očuhu policija na teret stavlja nasilje u obitelji sa smrtnom posljedicom, a terete i majku za zanemarivanje maloljetnog djeteta.

Majka je uhićena zbog sumnji i da je znala kako njezin nevjenčani suprug tuče njezinu kćer. Navodno je to radio često, a ona ga nikada nije zbog toga prijavila.

Monstrum je priznao policiji da ju je tukao jer mu je smetalo kad je plakala.

- Istraga će utvrditi je li dijete prilikom ozljeđivanja udarano dijelovima namještaja, stolicom ili nekim drugim predmetom. Također, dalja istraga će utvrditi je li osumnjičeni dijete udarao o zid - navodi izvor iz istrage.

- DNK tragovi koji su nađeni u stanu ukazuju na to da se iza četiri zida dogodio stravičan zločin. Istražitelji su pronašli iščupanu kosicu djevojčice, što ukazuje na to je nasilnik bio veoma nemilosrdan prema njoj. Nađeni su i dokazi koji ukazuju na to da je dijete bježalo od očuha, kao i tragova krvi - navodi izvor.

