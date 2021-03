Jedan sam od mnogih koji su dobili otkaz i odlučio se na tužbu. Svašta sam vidio i zbog toga smo ja i moja obitelj prestali piti kupovno mlijeko, a meso kupujem isključivo kod poznatih mesara. Na toj farmi krave su strojevi za proizvodnju mlijeka i briga o njima nije u fokusu tvrtke, kaže jedan od bivših radnika farme u Slavoniji.

Ova farma krava jedna je od najvećih u Hrvatskoj. Dnevno predaju oko 65.000 litara mlijeka, uglavnom domaćoj mljekarskoj industriji, a iz farme izlazi i svježe meso goveda koje ide na tržište.

Farma ima preko 3000 krava i isto toliko teladi, a zapošljava stotinjak djelatnika. Vlasnik je više puta proglašavan najpoduzetnikom s vizijom jer je uspio zaokružiti stočarsko poslovanje u krajnji cilj proizvodnje energije. No navodno se zbog lošeg odnosa prema radnicima tvrtka koja vodi farmu sve češće nalazi u privatnim tužbama gdje na površinu izlaze razne nepravilnosti u poslovanju tvrtke.

'Tamo nisam vidio kravu da spava'

- Krave se iskorištavaju se do krajnjih granica, do smrti,,. iako neke ne mogu stajati na sve četiri jer imaju otekline na zglobovima veličine lopte. Kad više ne mogu davati mlijeko jer su iznemogle, bagerom ih se vozi do klaonice. One koje uginu bacaju u kontejnere koji stoje na otvorenom i po nekoliko dana, dok ih ne odveze Agroproteinka. Te lešine smrde, raznose ih lisice koje uđu u krug farme i sve skupa izgleda jezivo - kaže bivši radnik farme koji je, prilikom stupanja u radni odnos, u ugovoru s poslodavcem potpisao da nikome ne smije govoriti o tome što se zbiva na farmi.

- Te krave su pod iznimnim stresom. Nikad tamo nisam vidio kravu da spava jer je tamo danonoćno neki posao. Dosta ih je agresivno, pa udare nogom radnike, a oni ne smiju prijaviti ozljedu na radu liječniku jer im je to u tvrtki zabranjeno, jer tvrtka to ne želi platiti niti odgovarati za bilo što. Okruženi smo nadzornim kamerama na sve strane, pa se jako dobro zna je li neka ozljeda nastala na radu ili ne - kaže djelatnik.

Na fotografijama koje nam je ustupio vidi se sve o čemu govori, pa i niz krava koje stoje jedna iza druge u velikom rotolaktu, čekajući mužnju, a svaka druga drži jednu nogu u zraku jer ne može na nju stati. Jednoj je vime uništeno ozljedom koju je zadobila nabivši se na neki komad metala.

- Krvarila je i mukala, ali su prošli sati dok nisu došli veterinari - kaže bivši djelatnik. Inače, u sklopu farme postoji i veterinarska stanica, u kojoj radi devet veterinara, kao i osobe koje su stručne za obrađivanje kravljih papaka kako ne bi došlo do upalnih procesa u zglobovima životinja. Na farmama ovakvog tipa eksploatacija krava je maksimalna.

- Krava je na farmi stroj s rokom trajanja od prosječno 7 godina. Rijetko koja doživi 10, a najčešće ih se rješava s 5, nakon što daju tri teleta. Poslije toga idu na klanje i postaju meso za konzumaciju. Iako postoje studije i propisi o dobrobiti krave na farmama, mislim da je na velikima to nemoguće provoditi - dodaje mali stočar koji na svojoj farmi ima 30-ak krava i niti jedna ne drži nogu u zraku zbog bolova.

S nagnječenim vimenom krave daju krvavo mlijeko

Ogromno oteknuće koje se vidi na fotografiji doista je iznimno. Mlijeko te krave nikako ne bi smjelo ići u proizvodnju. Kravama redovno treba održavati papke jer zbog njihova zapuštanja dobiju otekline. Općenito se krave s upaljenim zglobovima liječe antibioticima, a u tom slučaju njihovo mlijeko nije za uporabu i trebalo bi se baciti. Isto tako i krave s nagnječenim vimenom dat će krvavo mlijeko, koje također treba baciti, pojašnjava nam vlasnik jedne manje farme krava.