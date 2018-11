Uzbuna na aerodromu: Otkrili sumnjivi paket, otkazali letove

Londonska zračna luka Heathrow djelomično je bila zatvorena u ponedjeljak navečer nakon dojave o sumnjivom paketu.

Kako javlja britanski Express, paket je pronađen na šalteru izraelske zrakoplovne kompanije El Al, na četvrtom terminalu.

BREAKING: Major Security operation in #Heathrow Terminal 4 in London. Suspicious package found at #ELAL check in desk. Entire departures section sealed off. With heavily armed police units on scene.

All flights departing Heathrow Terminal 4 delayed, as a result. pic.twitter.com/BM7YBm8aob