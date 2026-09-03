Obavijesti

News

Komentari 1
RAT ŠPIJUNA

UZBUNA U DANSKOJ Rusi spremaju akcije. Pokušali su vrbovati obične ljude

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
UZBUNA U DANSKOJ Rusi spremaju akcije. Pokušali su vrbovati obične ljude
Foto: Tim Barsoe
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako je navedeno, ruske službe putem društvenih mreža regrutiraju „obične Dance” kako bi fotografirali objekte i lokacije koje se mogu koristiti u planiranju sabotaža

Rusija „aktivno” priprema operacije sabotaže protiv Danske, posebice njezine obrambene industrije, priopćila je u četvrtak danska obavještajna služba PET novinskoj agenciji AFP.

„Ruske obavještajne službe aktivno pripremaju sabotaže usmjerene protiv obrambene industrije u Danskoj”, navela je Danska sigurnosno-obavještajna služba (PET) u izjavi za AFP.

Kako je navedeno, ruske službe putem društvenih mreža regrutiraju „obične Dance” kako bi fotografirali objekte i lokacije koje se mogu koristiti u planiranju sabotaža.

NOVE NAPETOSTI Norveška zbog Krima zaplijenila ruski brod na Arktiku! Moskva kipti od bijesa: 'To je piratstvo!'
Norveška zbog Krima zaplijenila ruski brod na Arktiku! Moskva kipti od bijesa: 'To je piratstvo!'

Emil Graesholm, voditelj protunapadačke obavještajne službe u Danskoj sigurnosno-obavještajnoj službi, rekao je u četvrtak u intervjuu za list Berlingske da agencija objavljuje detalje o metodama regrutiranja „jer one ne moraju izgledati poput nečega iz špijunskog filma”.

Upozorenje je uslijedilo nakon što su zemlje Europske unije pozvale ruske veleposlanike na razgovor i raspravljale o novim sankcijama nakon incidenta u Njemačkoj u kojem je sudjelovala bespilotna letjelica s eksplozivom. Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku izjavio je da taj incident nosi obilježja „terorizma pod pokroviteljstvom države”.

Ministri Europske unije u srijedu su razmatrali kako najbolje odgovoriti na pokušaj napada dronom, no teško su pronalazili nove načine za suočavanje s tim izazovom bez pribjegavanja vojnim sredstvima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?
NEVJEROJATNO

Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?

Istraga otkriva da su osumnjičeni povezani s hibridnim operacijama, a tragovi vode do Srbije gdje su ranije uhićena dvojica sa sličnim dijelovima drona i eksploziva pronađenog u Leipzigu
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026