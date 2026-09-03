UZBUNA U DANSKOJ Rusi spremaju akcije. Pokušali su vrbovati obične ljude

Rusija „aktivno” priprema operacije sabotaže protiv Danske, posebice njezine obrambene industrije, priopćila je u četvrtak danska obavještajna služba PET novinskoj agenciji AFP.

„Ruske obavještajne službe aktivno pripremaju sabotaže usmjerene protiv obrambene industrije u Danskoj”, navela je Danska sigurnosno-obavještajna služba (PET) u izjavi za AFP.

Kako je navedeno, ruske službe putem društvenih mreža regrutiraju „obične Dance” kako bi fotografirali objekte i lokacije koje se mogu koristiti u planiranju sabotaža.

Emil Graesholm, voditelj protunapadačke obavještajne službe u Danskoj sigurnosno-obavještajnoj službi, rekao je u četvrtak u intervjuu za list Berlingske da agencija objavljuje detalje o metodama regrutiranja „jer one ne moraju izgledati poput nečega iz špijunskog filma”.

Upozorenje je uslijedilo nakon što su zemlje Europske unije pozvale ruske veleposlanike na razgovor i raspravljale o novim sankcijama nakon incidenta u Njemačkoj u kojem je sudjelovala bespilotna letjelica s eksplozivom. Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku izjavio je da taj incident nosi obilježja „terorizma pod pokroviteljstvom države”.

Ministri Europske unije u srijedu su razmatrali kako najbolje odgovoriti na pokušaj napada dronom, no teško su pronalazili nove načine za suočavanje s tim izazovom bez pribjegavanja vojnim sredstvima.