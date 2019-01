Nije kriv za pokušaj ubojstva: Žrtva nije sigurna da je to on!

Riječanina Rudolfa Wieslera (31) u ponedjeljak su zbog nedostatka dokaza oslobodili optužbi za pokušaj ubojstva i razbojništva nad 30-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine Dejanom Simikićem na Županijskom sudu u Rijeci.

Wieslera se sumnjičilo da je, s namjerom da se domogne većeg novčanog iznosa, 11. prosinca kod bazena na Kantridi maskiran tzv. fantomkom i držeći u ruci pištolj, prišao Dejanu Simikiću koji se je bio u svom VW Golfu BiH registracija te u njega uperio pištolj i zatražio da mu preda novac. U strahu za svoj život Simikić je predao novčanik s 1.000 eura i 1.000 konvertibilnih maraka. No napadač nije bio zadovoljan tim novčanim iznosom pa je u žrtvu ponovno uperio pištolj tražeći još novaca. Izašavši iz automobila Simikić mu je odgovorio da nema više novca, a kada je to čuo napadač je otišao do prtljažnika iz kojeg je uzeo kofer te ponovio "Daj još, pucat ću".

S obzirom da napadnuti muškarac nije imao više novca napadač je, s udaljenosti od oko dva metra, u namjeri da ga ubije prema njemu ispalio hitac u trbuh te se udaljio s mjesta događaja. Simikić je zadobio tešku, po život opasnu strijelnu ranu trbuha s ozljedom jetre, a život mu je spašen samo zahvaljujući hitnom kirurškom zahvatu.

U istrazi na prepoznavanju žrtva je istakla upravo Wieslera kao napadača, istakavši kako "taj bolestan pogled i te oči nikad neće zaboraviti", no na suđenju je pak svjedočio kako je to rekao samo zato jer je napadača vidio u policijskoj čekaonici i jer je mislio da protiv okrivljenog, osim njegovog prepoznavanja ima konkretne dokaze, a shvativši da nema, ne želi nikog nositi na duši i okriviti osobu za koju nije siguran da je napadač.

- Ne želim ga cijeli život nositi na duši, nositi taj grijeh jer sam na prepoznavanju rekao da je to čovjek koji je pucao u mene, a to sam kazao samo zato jer sam ga prije toga vidio u čekaonici u policiji. Da sam tada vidio Kennedyja u hodniku, poslije bih na prepoznavanju rekao da me upucao Kennedy. Kazao sam tako jer sam mislio da policija ima i neki drugi dokaz protiv okrivljenog, osim mojeg prepoznavanja. Svaki dan razmišljam o ovome. Čovjeka koji sada sjedi na stolici za optuženika mogu prepoznati kao osobu koju sam u istrazi sreo u hodniku u policiji, a ne kao osobu koja je pucala na mene - izjavio je na suđenju Simikić.

Sutkinja Jesenka Kovačić istakla je kako se navedeni napad dogodio kako je opisano no da se zbog nedostatka dokaza nije bez ikakve sumnje moglo dokazati i potvrditi da je napadač optuženi Rudolf Weisler, koji je nakon obrazloženje iz pritvora pušten na slobodu.