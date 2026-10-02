Obavijesti

News

Komentari 0
Igrači nisu ni znali...

Uzimali im otiske četiri prsta bez valjane privole: AZOP udario kaznom od 2 mil. eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Uzimali im otiske četiri prsta bez valjane privole: AZOP udario kaznom od 2 mil. eura
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je kaznu od 2,59 milijuna eura zbog nepravilnog prikupljanja biometrijskih podataka, ističući da priređivač igara nije imao valjanu privolu igrača.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je upravnu novčanu kaznu od 2,59 milijuna eura društvu koje priređuje igre na sreću zbog kršenja pravila o zaštiti podataka, priopćila je u petak Agencija, ne navodeći ime priređivača igara. AZOP je po službenoj dužnosti proveo nadzor te utvrdio da je priređivač prilikom identifikacije igrača, uz uvid u osobnu iskaznicu, uveo i mogućnost identifikacije putem otisaka prstiju.

Iako je društvo tvrdilo da prikuplja otiske dva prsta, nadzorom je utvrđeno da je prikupljalo otiske četiri prsta, odnosno po dva prsta svake ruke koji su se koristili za biometrijsku identifikaciju igrača.

AZOP je ocijenio da prikupljanje četiri otiska nije bilo nužno za ostvarenje svrhe identifikacije, kao i da samo obrazloženje o potrebi za "rezervnim" otiscima zbog mogućeg oštećenja kože ne dokazuje nužnost prikupljanja tolikog opsega podataka.

SLUČAJ WILLIAMA REAVESA Prije 40 godina drogiran je ubio mladog policajca. Dan njegova pogubljenja sad je skroz blizu...
Prije 40 godina drogiran je ubio mladog policajca. Dan njegova pogubljenja sad je skroz blizu...

Utvrdio je stoga da su biometrijski podaci ispitanika obrađivani bez valjane privole ispitanika i u opsegu koji nije nužan za ostvarenje utvrđene svrhe, čime su povrijeđene odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Izjava o privoli za obradu biometrijskih podataka evidentirana je za 34.933 igrača.

Agencija je utvrdila i da su privole koje su igrači davali prilikom registracije objedinjavale više različitih svrha obrade podataka, bez mogućnosti da igrač zasebno odluči na što pristaje, kao i da su dokumenti koje je priređivač predočavao igračima sadržavali nepotpune i međusobno neusklađene informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka.

SMRTNA KAZNA Doktorica za 24sata o smaknuću Christe Pike koju nisu ubile ni dvije injekcije: 'Stvar je u dozi'
Doktorica za 24sata o smaknuću Christe Pike koju nisu ubile ni dvije injekcije: 'Stvar je u dozi'

AZOP smatra da zbog takvih informacija ispitanici nisu mogli jasno i razumljivo znati u koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi društvo obrađuje njihove osobne podatke.

Primjerice, otisak prsta u Općim pravilima povezan je i sa svrhama koje nadilaze identifikaciju pri ulasku u casino, među ostalim, s kontrolom i praćenjem ulaska u poslovnice, zaštitom maloljetnika, sudjelovanjem u igrama na sreću,  bonus sustavom nagrađivanja i drugima.

Takvim postupanjem,  navodi AZOP, povrijeđene su odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, zbog čega je priređivaču igara na sreću izrečena ukupna upravna novčana kazna od 2.590.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada
OTPAD U GOSPIĆU

Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada

SOA je imala informacije o otpadu 2022. godine i tad obavijestila policiju i USKOK. HBOR Šincekima nije dao suglasnost da tamo skladište otpad, a crvena lampica se trebala upaliti Državnom inspektoratu i komunalcu
IMAMO IZRAČUNE Uskoro stiže 13. mirovina! Evo koliko biste mogli dobiti po godini staža
DOBRE VIJESTI

IMAMO IZRAČUNE Uskoro stiže 13. mirovina! Evo koliko biste mogli dobiti po godini staža

Vlada će za tjedan dana donijeti službenu odluku o godišnjem dodatku na mirovinu. Umirovljenicima će biti isplaćen iznos umnožen s godinama staža. Za dodatak nije potrebno podnositi zahtjev
Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'
POGLEDAJTE CIFRE

Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'

Primjerice, za policijskog službenika granične policije s 20 godina staža u Zagrebu posljednje povećanje znači 11,17 eura veću neto plaću - kažu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026