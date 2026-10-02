Uzimali im otiske četiri prsta bez valjane privole: AZOP udario kaznom od 2 mil. eura

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je upravnu novčanu kaznu od 2,59 milijuna eura društvu koje priređuje igre na sreću zbog kršenja pravila o zaštiti podataka, priopćila je u petak Agencija, ne navodeći ime priređivača igara. AZOP je po službenoj dužnosti proveo nadzor te utvrdio da je priređivač prilikom identifikacije igrača, uz uvid u osobnu iskaznicu, uveo i mogućnost identifikacije putem otisaka prstiju.

Iako je društvo tvrdilo da prikuplja otiske dva prsta, nadzorom je utvrđeno da je prikupljalo otiske četiri prsta, odnosno po dva prsta svake ruke koji su se koristili za biometrijsku identifikaciju igrača.

AZOP je ocijenio da prikupljanje četiri otiska nije bilo nužno za ostvarenje svrhe identifikacije, kao i da samo obrazloženje o potrebi za "rezervnim" otiscima zbog mogućeg oštećenja kože ne dokazuje nužnost prikupljanja tolikog opsega podataka.

Utvrdio je stoga da su biometrijski podaci ispitanika obrađivani bez valjane privole ispitanika i u opsegu koji nije nužan za ostvarenje utvrđene svrhe, čime su povrijeđene odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Izjava o privoli za obradu biometrijskih podataka evidentirana je za 34.933 igrača.

Agencija je utvrdila i da su privole koje su igrači davali prilikom registracije objedinjavale više različitih svrha obrade podataka, bez mogućnosti da igrač zasebno odluči na što pristaje, kao i da su dokumenti koje je priređivač predočavao igračima sadržavali nepotpune i međusobno neusklađene informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka.

AZOP smatra da zbog takvih informacija ispitanici nisu mogli jasno i razumljivo znati u koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi društvo obrađuje njihove osobne podatke.

Primjerice, otisak prsta u Općim pravilima povezan je i sa svrhama koje nadilaze identifikaciju pri ulasku u casino, među ostalim, s kontrolom i praćenjem ulaska u poslovnice, zaštitom maloljetnika, sudjelovanjem u igrama na sreću, bonus sustavom nagrađivanja i drugima.

Takvim postupanjem, navodi AZOP, povrijeđene su odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, zbog čega je priređivaču igara na sreću izrečena ukupna upravna novčana kazna od 2.590.000 eura.