Nadbiskup Uzinić o Torcidi: 'To je sramotno! Ljubav prema klubu se ne dokazuje mržnjom'

Riječki nadbiskup Mate Uzinić osudio je veličanje nacizma i ustaštva te antisemitske povike dijela pripadnika Torcide tijekom navijačkog okupljanja u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. U objavi na Facebooku, u kojoj se osvrnuo na nedjeljno evanđelje, poručio je da takvo ponašanje nema nikakve veze s navijanjem i da zaslužuje nedvosmislenu osudu.

- U Splitu smo svjedočili sramotnom veličanju nacizma i ustaštva te antisemitskim povicima dijela pripadnika navijačke skupine Torcida. Nakon svega što znamo o zločinima tih ideologija, takvo ponašanje zaslužuje nedvosmislenu osudu. Ono nema nikakve veze s ispravnim navijanjem. Ljubav prema vlastitom klubu ne dokazuje se mržnjom prema drugima - poručio je Uzinić.

Međutim, riječki nadbiskup istaknuo je da osuda neprihvatljivog ponašanja ne smije postati povod za širenje nove mržnje. Upozorio je da nije opravdano sve pripadnike određene skupine poistovjećivati s pojedincima koji su počinili neprihvatljiva djela.

- Ne smijemo sve pripadnike neke skupine poistovjetiti s onima koji su počinili zlo niti zaboraviti da i oni koji šire mržnju ostaju ljudi čije dostojanstvo trebamo poštovati, premda njihove postupke moramo osuditi i za njih tražiti odgovornost. Borba protiv mržnje gubi vjerodostojnost ako se i sama pretvori u mržnju - upozorio je.

Uzinić se u svojoj poruci osvrnuo i na sve prisutniji govor mržnje na društvenim mrežama, u političkim raspravama, javnom prostoru, ali i unutar obitelji i vjerskih zajednica. Posebno je upozorio na proturječje između javnog pozivanja na vjeru i domoljublje te istodobnog opravdavanja nasilja i netrpeljivosti.

- I danas se događa da se ljudi pozivaju na Boga, vjeru, narod i domovinu, a istodobno opravdavaju mržnju, isključivanje i nasilje prema drugima - istaknuo je nadbiskup.

Pozvao je na prekid začaranog kruga uvreda i neprijateljstva te poručio da je za izgradnju mira potrebno više od osude nasilja. Prema njegovim riječima, odgovornost za društvo utemeljeno na pravdi, istini i poštovanju ljudskog dostojanstva ne snose samo političari nego svi građani.

Uzinić je zaključio da se istinska ljubav prema Bogu ne može odvojiti od ljubavi prema čovjeku, uključujući i one s kojima se ne slažemo ili ih smatramo neprijateljima.