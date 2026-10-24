Obavijesti

News

Komentari 5
OŠTRA PORUKA

Nadbiskup Uzinić o Torcidi: 'To je sramotno! Ljubav prema klubu se ne dokazuje mržnjom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nadbiskup Uzinić o Torcidi: 'To je sramotno! Ljubav prema klubu se ne dokazuje mržnjom'
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Riječki nadbiskup osudio je antisemitske povike dijela Torcide u Splitu, ali i upozorio da osuda takvog ponašanja ne smije prerasti u novu mržnju i pozive na linč

Riječki nadbiskup Mate Uzinić osudio je veličanje nacizma i ustaštva te antisemitske povike dijela pripadnika Torcide tijekom navijačkog okupljanja u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. U objavi na Facebooku, u kojoj se osvrnuo na nedjeljno evanđelje, poručio je da takvo ponašanje nema nikakve veze s navijanjem i da zaslužuje nedvosmislenu osudu.

- U Splitu smo svjedočili sramotnom veličanju nacizma i ustaštva te antisemitskim povicima dijela pripadnika navijačke skupine Torcida. Nakon svega što znamo o zločinima tih ideologija, takvo ponašanje zaslužuje nedvosmislenu osudu. Ono nema nikakve veze s ispravnim navijanjem. Ljubav prema vlastitom klubu ne dokazuje se mržnjom prema drugima - poručio je Uzinić.

'PALI' U BIH I ŠVICARSKOJ Uhitili još dva Torcidaša: Jedan je bio osuđen kao član poznate bande, drugi 'pao' u Švicarskoj
Uhitili još dva Torcidaša: Jedan je bio osuđen kao član poznate bande, drugi 'pao' u Švicarskoj

Međutim, riječki nadbiskup istaknuo je da osuda neprihvatljivog ponašanja ne smije postati povod za širenje nove mržnje. Upozorio je da nije opravdano sve pripadnike određene skupine poistovjećivati s pojedincima koji su počinili neprihvatljiva djela.

- Ne smijemo sve pripadnike neke skupine poistovjetiti s onima koji su počinili zlo niti zaboraviti da i oni koji šire mržnju ostaju ljudi čije dostojanstvo trebamo poštovati, premda njihove postupke moramo osuditi i za njih tražiti odgovornost. Borba protiv mržnje gubi vjerodostojnost ako se i sama pretvori u mržnju - upozorio je.

Uzinić se u svojoj poruci osvrnuo i na sve prisutniji govor mržnje na društvenim mrežama, u političkim raspravama, javnom prostoru, ali i unutar obitelji i vjerskih zajednica. Posebno je upozorio na proturječje između javnog pozivanja na vjeru i domoljublje te istodobnog opravdavanja nasilja i netrpeljivosti.

- I danas se događa da se ljudi pozivaju na Boga, vjeru, narod i domovinu, a istodobno opravdavaju mržnju, isključivanje i nasilje prema drugima - istaknuo je nadbiskup.

TOMISLAV KLAUŠKI Huliganske postrojbe provode okupaciju ljevičarskih gradova, baš kao i antifašističkih sredina
Huliganske postrojbe provode okupaciju ljevičarskih gradova, baš kao i antifašističkih sredina

Pozvao je na prekid začaranog kruga uvreda i neprijateljstva te poručio da je za izgradnju mira potrebno više od osude nasilja. Prema njegovim riječima, odgovornost za društvo utemeljeno na pravdi, istini i poštovanju ljudskog dostojanstva ne snose samo političari nego svi građani.

Uzinić je zaključio da se istinska ljubav prema Bogu ne može odvojiti od ljubavi prema čovjeku, uključujući i one s kojima se ne slažemo ili ih smatramo neprijateljima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
PRATITE UŽIVO:

DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'
izgradili ga nacisti

Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'

Kako se približavaš vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan, opisala nam je čitateljica....
Ovo su rezultati Eurojackpota
IZVUKLI VISOKIH 5+1

Ovo su rezultati Eurojackpota

Provjerite rezultate 85. kola Eurojackpota od 23.10.2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitne kombinacije i iznose dobitaka u Hrvatskoj i Europi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026