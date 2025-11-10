Obavijesti

RIJEČKI NADBISKUP

Uzinić osudio incident u Rijeci i komentirao mladiće u crnom: 'Je li to buđenje koje želimo?'

Rijeka: Blagdan Velike Gospe u Trsatskom svetištu, došao i Andrej Plenković | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Rijeka se budi. Što bi to bilo buđenje Rijeke? Je li buđenje Rijeke to što se desetak mladića obuklo u crno i želi napasti drugoga?, kazao je Uzinić...

Riječki nadbiskup Mate Uzinić prisustvovao je u nedjelju koncertu "Rijeka se budi". Na tom koncertu, organiziranom povodom 100. obljetnice Riječke biskupije i 50 godina života najnagrađivanijeg riječkog glazbenika suvremene kršćanske glazbe Andreja Grozdanova, komentirao je incident u Rijeci u kojem je skupina maloljetnika imala na meti mlade karatiste iz Srbije, piše Informativna katolička agencija.

Nadbiskup Uzinić pozvao je okupljene da u svijetu svjedoče Božju ljubav te komentirao i aktualna događanja. 

"Rijeka se budi. Što bi to bilo buđenje Rijeke? Je li buđenje Rijeke to što se desetak mladića obuklo u crno i želi napasti drugoga? Je li to buđenje koje želimo? Je li buđenje našeg hrvatskog naroda to da se stalno vraćamo u četrdesete i devedesete? Ili bismo trebali učiniti jedno drugo i drugačije buđenje. Kakvo nam to buđenje treba? Kakva nam Crkva treba? I kakvi nam onda kršćani u ovom našem društvu trebaju?“, kazao je Uzinić.

Kao odgovor, citirao je Isusove riječi iz Lukina evanđelja...

"Duh Gospodnji na meni je On me posla blagovjesnikom biti siromasima“.

U nastavku govora Uzinić je poručio:

- "Siromasi su svi oni koji su na rubu. To su svi oni koji su isključeni; to su stranci, manjine, oni koji drugačije vjeruju, oni koji su siromašniji od mene i koji su u većoj potrebi od mene; to su zatvorenici, bolesnici i osobe s invaliditetom. Duh Božji na meni je i njima me šalje"...

Još je podsjetio što je papa Lav XIV. poručio dokumentom  „Dilexi te“ („Uzljubio te“), u kojemu govori o Crkvi za siromahe.

- Papa nam kaže nam da smo ljubljeni i jer smo ljubljeni, da moramo ljubiti druge. Ljubav prema siromasima znači prema svima onima za koje nam se na prvu čini da i ne zaslužuju našu ljubav. Papa kaže da je to ljubav koja nadilazi prepreke, koja približava udaljene, ljubav koja ujedinjuje strance, koja čini bliskim neprijatelje. Koja ulazi u najskrivenije nabore društva - kazao je Uzinić, piše IKA.

Citirajući Papu zaključio je porukom Crkvi u Hrvatskoj.

"Crkva koja ljubi, koja ne postavlja granice ljubavi, koja ne poznaje neprijatelje koje treba pobijediti, nego muškarce i žene koje treba ljubiti. To je Crkva koja je danas potrebna svijetu.’ To je Crkva koja je potrebna Rijeci i našoj domovini“, poručio je nadbiskup Uzinić.

Što se dogodilo u Rijeci?

U subotu je policija  intervenirala ispred dvorane u Rijeci nakon što su organizatori prijavili skupinu maskiranih mlađih osoba koja se okupila pored autobusa s natjecateljima iz Srbije. Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da nije bilo fizičkog ni verbalnog sukoba, kao ni privedenih osoba. 

Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek, izjavio je za Hinu da su u subotu, kao odgovorni domaćini prvenstva Balkana u karateu, koje se održava u dvorani Zamet, reagirali i pozvali policiju, kako bi spriječili eventualni incident te da je reakcija policije bila na visokoj razini.

Govoreći o događaju ispred dvorane Zamet, rekao je da su potkraj natjecanja, u subotu uvečer, primijetili skupinu osoba s kapuljačama, koji su se nalazili pored autobusa reprezentacije Srbije, u trenutku kada su sportaši izlazili iz dvorane.  

Kazao je da su natjecatelji odmah povučeni u dvoranu i da su organizatori odmah pozvali policiju, koja je stigla brzo.

Cipek je kazao da ne može reći jesu li osobe s kapuljačama htjele nešto učiniti vozilu ili natjecateljima, da je netko nešto doviknuo, ali da se tada dio natjecatelja već vraćao u dvoranu, a policija je kasnije otpratila natjecatelje u hotel.

Cipek je rekao i kako se ispričao Karate federaciji Srbije.

