Uzinić pred Plenkovićem kritizirao širenje ustaštva pa napao politički režim u Izraelu

Riječki nadbiskup Mate Uzinić u petak je rekao da je svetkovina Uznesenja Marijina pogled u budućnost, no kako se čini da i kršćani, zajedno s drugima u hrvatskom društvu, žele radije ostati u prošlosti, a s njom i u starim podjelama koje su nam činile i još uvijek nastavljaju činiti zlo.

Nadbiskup Hranić slavio je Zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i Grada Rijeke na blagdan Vele Gospe u svetištu Blažene Djevice Marije na Trsatu, a uz mnoštvo vjernika na svetoj misi bio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković sa suradnicima.

Ovogodišnji blagdan Vele Gospe slavi se u godini velikih jubileja, jubilarnoj godini opće Crkve, obljetnici biskupije u Rijeci, Nicejskog sabora, završetka Drugog vatikanskog sabora, splitskih sabora i prvog hrvatskog kralja Tomislava te u 30-toj obljetnici vojno-redarstvene akcije Oluja, podsjetio je mons. Hranić.

"Ove obljetnice nas mogu vratiti u prošlost, a ova nas svetkovina želi usmjeriti prema budućnosti. Čini se da i mi kršćani, zajedno s mnogim drugima u našem hrvatskom društvu, želimo radije ostati u prošlosti, a s njom i u starim podjelama koje su nam činile i još uvijek nastavljaju činiti zlo," naglasio je.

Riječki nadbiskup kazao je kako je svetkovina Uznesenja Marijina pogled u budućnost, ali da to nije bijeg od stvarnosti i nije opravdanje za pasivnost, nego poziva da sada i ovdje uznesemo svoj život življenjem Božje volje i brigom za druge, osobito za malene.

Naglasio je da su 'maleni' danas gotovo sve ugrožene skupine svijeta - nerođeni, žene, majke, bolesne, starije i umiruće osobe, osobe s invaliditetom, siromašni i brojni drugi. Naveo je pritom i žrtve ratova diljem svijeta, od Ukrajine do stanovnika Gaze.

„Želio bih da u malenima danas prepoznamo osobito stanovnike Gaze, u kojoj broj stradalih od početka rata premašuje 60 tisuća mrtvih, uključujući značajan broj djece," rekao je mons. Uzinić. Dodao je kako „ova tragedija nije samo ljaga na licu trenutačnog političkog režima u Izraelu, koji je zaboravio na povijesne patnje vlastitog naroda, dok isto čini drugom narodu ili samo na članove i podupiratelje Hamasa koji su sukrivci za situaciju, nego na svima nama, osobito na političkim elitama koje bi morale i mogle odlučnije reagirati i osuditi ove strahote.“

Istaknuo je da nas "od ratova neće spasiti trka u naoružanju, koja je nažalost, u porastu i kod nas, nego međusobno uvažavanje, poštivanje prava svih, osobito manjina, briga jednih za druge, za najslabije".

„U izgradnji takvoga svijeta mi bismo kršćani trebali prednjačiti", rekao je, upitavši "jesmo li i mi među onima koji potiču podjele i napetosti, zloupotrebljavajući populistički vjeru koju ispovijedamo za druge interese, one koji s vjerom i kršćanstvom nemaju nikakve veze".

Uznić je istaknuo da smo pozvani djelovati sada, jer naš svijet i hrvatsko društvo, trebaju ljude koji će vjerovati i živjeti vjeru, neće biti zatvoreni u umišljenost i samodostatnost, koji će biti ponizni, neće biti ravnodušni na patnju, biti mirotvorci, brinuti se za opće dobro i prava.

Riječki nadbiskup Uzinić je homiliju završio čitajući pjesmu Arsena Dedića „ Nada“, koju je izvodila nedavno umrla Gabi Novak.