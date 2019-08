Uživajte i ne čekajte da vam crni oblaci zaklone Sunce...

Iako prognoze kažu da će Donald Trump baciti atomsku bombu u srce uragana i da će Amazonija nakon požara postati plodna kao Slavonija, ove djevojke pokazuju da se s osmijehom treba suočiti sa svim crnim oblacima.

Kojih, nasreću, barem idućih nekoliko dana neće biti na horizontu.

Uživajte u suncu, ljeto još nije gotovo. Sljedećih dana bit će i malo oblaka, ali na Jadranu uglavnom sunčano. Temperature do 33 stupnja.

Za srijedu i četvrtak također javljaju stabilno vrijeme, na Jadranu djelomice sunčano, ali dovoljno da još uhvatite malo boje.

Vrijeme u utorak

U unutrašnjosti djelomice sunčano, no ne i posve stabilno pa su osobito poslijepodne uz prolazno više oblaka lokalno mogući pljuskovi i grmljavina. Na Jadranu sunčanije te uglavnom suho.

Vjetar na kopnu većinom slab, pa će ujutro mjestimice biti magle. Na moru slab do umjeren burin, a potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna većinom od 28 do 33 °C.

Vrijeme za srijedu, četvrtak i petak

Djelomice sunčano te na Jadranu uglavnom suho. U unutrašnjosti će biti promjenljive naoblake, tek rijetko uz lokalno jači razvoj oblaka i poneki pljusak praćen grmljavinom i to uglavnom u središnjim i gorskim predjelima.

Ujutro je mjestimice moguća magla, većinom u kopnenim predjelima no nije isključiva ni ponegdje na obali i otocima. Vjetar većinom slab, na Jadranu povremeno noću i ujutro umjeren burin, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Temperatura zraka neće se mnogo mijenjati, piše DHMZ.

