Uživajte na suncu! Novi tjedan donijet će nam oblake s kišom

I sljedećih se dana nastavlja iznadprosječno toplo vrijeme, uz moguće poneke nove rekorde, ne samo datumske, kao u četvrtak, nego i apsolutne, kakvi su zabilježeni prošle nedjelje u Dubrovniku i Čilipima, a u petak, prema još neslužbenim podacima DHMZ-a, u Šibeniku, gdje je najviša travanjska temperatura zraka od sada 29,5 °C, u Pločama 29,0 °C, Rabu 28,5 °C, Zemuniku 27,9 °C i Zadru 26,5 °C, piše Zoran Vakula u Meteo kutku HRT-a.

A gotovo će sigurno biti i novih rekorda u srednjoj temperaturi niza dana, pa će se Zagrebu i Rijeci pridružiti još poneki grad. U Rijeci je, naime, srednja najviša temperatura zraka od 13. do 20. travnja čak 24,3 °C, kao nikada do sada u tom dijelu travnja, kada je prosječna "samo" 16,0 °C.

Za vikend će biti stabilno, suho i sunčano, a u sljedećem tjednu ponovno oblačnije, ponegdje s kišom. Podrobnije - Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a:

Subota sunčana i topla...

Na istoku Hrvatske sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab, a temperatura će zraka od jutarnjih 6 do 10 °C, danju porasti do vrijednosti između 23 i 25 °C.

Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također sunčano vrijeme, te uz slab, poslijepodne poegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Jugozapadnjaka će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu, i to uglavnom sredinom dana i poslijepodne, a u noći i ujutro još bura, koja podno Velebita može biti i jaka. Uz sunčano će vrijeme najviša temperatura zraka biti od 21 do 26 °C. Samo je u mjestimice u kotlinama ujutro moguća kratkotrajna magla.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčano, u noći i ujutro uz slabu i umjerenu buru, a sredinom dana uz jugozapadni i zapadni vjetar. More uglavnom malo valovito, a vidljivost izvrsna.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Malo će valovito more biti i na jugu Hrvatske, uz ponegdje umjeren jugozapadnjak sredinom dana i poslijepodne, a buru u noći i ujutro. Bit će vedro, a najviša dnevna temperatura između 23 i 26 °C.

Od nedjelje - i dalje toplo, u novome tjednu nestabilni...

U nastavku vikenda zadržat će se stabilno, sunčano i suho, uz daljnji porast dnevne temperature. Većinom sunčano bit će i početkom novoga tjedna, no ipak uz nešto više oblaka, posebice prema kraju ponedjeljka i tijekom utorka. Pritom ponegdje treba računati na malo kiše ili poneki pljusak, u ponedjeljak na zapadu zemlje, a u utorak diljem unutrašnjosti. Sasvim suho ne može se jamčiti ni u nastavku tjedna.

I na Jadranu će sljedećih dana biti sunčano i toplo. Oblačnije uglavnom samo na sjevernom dijelu na prijelazu od ponedjeljka na utorak, pri čemu je mjestimice moguć pokoji pljusak ili barem slaba kratkorajna kiša. Puhat će slab i umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, i to većinom sredinom dana i poslijepodne."

UV indeks

UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja, već je većinom visok, pa planirate li boraviti dulje na otvorenome, a osjetljivije ste kože - ne zaboravite se u danima vikenda kvalitetno zaštititi.