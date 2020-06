Uživajte u pravoj ljetnoj suboti, već sutra opet kreću kišni dani

U subotu će biti sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, mnogima i sparno. Današnje temperature će se kretati između 25 i 30 Celzija. No već sutra, u nedjelju, sve se mjenja...

<p>Današnja subota, koju će mnogi građani provesti slaveći sv. Antu, omiljenog hrvatskog sveca, bit će sunčana, s temperaturama između 25 i 30 Celzija.</p><p>No već sutra - nagla promjena. Nastavlja se promjenjivo i manje toplo razdoblje, tijekom kojega će svakodnevno ponegdje pasti barem malo kiše, a u većini Hrvatske najčešći i najobilniji pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji su od nedjeljnog poslijepodneva do utorka ujutro, javlja <strong>dr. sc. Tanja Renko</strong> iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a. Mjestimice su čak opet moguća i olujna nevremena!</p><p>Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu će biti od 12 do 17, na Jadranu od 16 do 20.</p><p>Stoga iskoristite ovu sunčanu i toplu subotu i uživajte negdje u prirodi jer sutra najvjerojatnije nećete...</p>