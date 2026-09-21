Uživala u luksuzu, pravila se sirotinja: Tri stana ostala su bivšem, a njoj 'samo' pola kuće

“Magistra međunarodnih odnosa i diplomacije, nezaposlena, udana, majka maloljetnog djeteta, bez imovine, nije služila vojsku, bez vojnog čina, neodlikovana, neosuđivana." To je bio službeni opis Josipe Rimac, danas Pleslić, iz optužnice podignute prije četiri godine. Sad je u tom slučaju, u kojem je terete za namještanje poticaja za stočare i promjene zakona, sređivanje državnih stručnih ispita, sređivanje poticaja za obrte koji ih nisu trebali dobiti i sređivanje zapošljavanja preko veze, postigla nagodbu s Uskokom. Nekadašnja HDZ-ova "kninska kraljica" ići će 16 mjeseci u zatvor, ali treba platiti i 130.000 eura. Već je platila 30.000 eura, a sad treba osigurati ostatak. I upravo zato postavlja se pitanje odakle joj novac za tu kaznu. Treba istaknuti da Pleslić čekaju još dvije podignute, ali sudski nepotvrđene, optužnice - u slučaju vjetroelektrane i u slučaju zadarskog sveučilišta.

Pokretanje videa... VIDEO Josipa Rimac priznala krivnju: Dobila je 20 mjeseci zatvora! | Video: 24sata/pixsell

Još dok nije bila optužena ni za što, nego je bila državna tajnica u Ministarstvu uprave, 24sata su u nekoliko navrata analizirala njene torbice, cipele i haljine. Vrijedili su značajno više nego što je mogla sebi priuštiti s tadašnjom plaćom, ali nikad nije sasvim jasno objasnila odakle joj novac. Nakon uhićenja, prije više od šest godina, samo su se nizale optužbe od koga je ili uzimala mito ili samo radila usluge za protuusluge.

No i tad bismo, kao i danas, prema stanju u imovinskoj kartici, Rimac mogli podvesti pod građane s ispodprosječnom imovinom. U Kninu je njen nekadašnji suprug imao tri stana. Sva tri je dobio od države iako nije imao pravo. Za to je osuđena Josipina prijateljica koja je u to doba bila nadležna za dodjelu stanova, ali na izuzetno neobičan način Rimac je tad izbjegla Uskokovu istragu. Ti su stanovi i danas, nakon razvoda i novog bračnog druga, ostali bivšem suprugu. U imovinskoj kartici iz 2020., netom prije uhićenja, bilo je navedeno da ima osobnu štednju od tek 100.000 kuna, jednu dionicu HT-a. Tad je obitelj imala dva automobila za koja je podignula kredit ili plaćala leasing.

Zagreb: Josipa Rimac nakon četiri mjeseca izašla iz pritvora u Remetincu | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Danas je Rimac udana za Josipa Pleslića, čovjeka kojeg povezuju i s naftnim poslovima, a uz njegovo ime veže se 10-ak ugašenih i aktivnih tvrtki. Rimac je danas vlasnica samo pola kuće u Vodicama koju je naslijedila sa sestrom. Riječ je o lijepo uređenoj katnici koja je do smrti glasila na oca iako su susjedi govorili da je uređuje upravo Josipa. Ta kuća spominje se i u optužnicama jer je Rimac u zamjenu za protuusluge dobivala radove i opremu za nju. To je danas njeno jedino vlasništvo.

Ipak, živi u luksuznom stanu od 129 četvornih metara u zagrebačkim Šestinama, koje vrijede kao elitna lokacija. Iako u njemu živi s novim suprugom, taj je stan u vlasništvu tvrtke J.S.K., u kojoj je novi suprug direktor, ali ne i vlasnik. Lani, prije izbora, kad se Josipa kandidirala za gradonačelnicu Knina, otkrili smo da je još bila prijavljena u Kninu - na adresi stanova bivšeg supruga.

Posrnula “kninska kraljica” prošla je i kroz fazu bolesti, a onda se ipak zaposlila. Prvo je radila u podružnici sarajevskoga Građevinskog poduzeća GŽP u Slavonskom Brodu, tvrtke u vlasništvu slavonskobrodske obitelji Opačak, čija je glava, Tomo, čest gost crnih kronika. Lani smo otkrili da je Josipa zaposlena u srednje velikoj IT tvrtki Verso Altima, koja ima središte u Zagrebu. Nije u upravi niti u vlasništvu te tvrtke, kojoj je vlasnik poduzetnik Marko Gerenčir. Lani smo zvali Gerenčira, ali nakon što nam se prvi put javio, više nije želio obrazlagati zašto je zaposlio Uskokovu optuženicu i koje poslove radi za njega. U ovom trenutku nije nam poznato je li još u toj tvrtki ili je ponovno promijenila posao. w