UŽIVO Thompson na Hodu za život, pjevaju njegove pjesme: Samim hodanjem smo sve rekli

IZJAVA MINISTRA ŠIPIĆA

Ministar demografije Ivan Šipić pridružio se okupljenima na Hodu za život te je uoči početka povorke rekao kako je došao prvenstveno kao otac.

​- Došao sam prije svega kao i otac, kao i tisuće obitelji koje su se okupile. Podupirem, naravno, život od začeća do prirodne smrti - poručio je ministar.

​- Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji - dodao je.

​- Upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i s mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema - rekao je Šipić.

​- Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji, jer bez toga nas nema - dodaje.

​- Sve pokazuje da, na tragu onoga što imamo nekoliko godina ili godinama, Hrvatska izumire. I prema tome, ako nismo okrenuti životu, neće nas biti - naglasio je.

​- Nema onog tko ne bi želio Hrvatsku koja živi - poručio je ministar.