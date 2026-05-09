Hod za život, obitelj i Hrvatsku ove se godine održava pod geslom: „Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!''. Na Hod je stigao i Marko Perković Thompson
UŽIVO Thompson na Hodu za život, pjevaju njegove pjesme: Samim hodanjem smo sve rekli
Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a sudionici nose brojna parole: "Priziv savjesti - temeljno ljudsko pravo", "Zakon treba zaštiti sve ljude bez diskriminacije", "Priziv savjesti - ginekolog koji liječi, a ne usmrćuje", "Mi volimo i mamu i dijete", "I nerođeni životi su važni", "52 dana od začeća dijete štuca". Također mnogi nose i hrvatske zastave.
Tijekom održavanja Hoda za život privremeno je reguliran promet na trasi povorke: HNK – Frankopanska ulica – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Praška ulica – Zrinjevac gdje će se održati središnji skup.
Nema za sada nikakvih većih incidenata, rekli su kratko iz policije.
Pogledajte transparente s Hoda za život
Povorka praćena policijskim snagama krenula je od HNK.
Ministar demografije Ivan Šipić pridružio se okupljenima na Hodu za život te je uoči početka povorke rekao kako je došao prvenstveno kao otac.
- Došao sam prije svega kao i otac, kao i tisuće obitelji koje su se okupile. Podupirem, naravno, život od začeća do prirodne smrti - poručio je ministar.
- Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji - dodao je.
- Upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i s mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema - rekao je Šipić.
- Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji, jer bez toga nas nema - dodaje.
- Sve pokazuje da, na tragu onoga što imamo nekoliko godina ili godinama, Hrvatska izumire. I prema tome, ako nismo okrenuti životu, neće nas biti - naglasio je.
- Nema onog tko ne bi želio Hrvatsku koja živi - poručio je ministar.