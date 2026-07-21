Za splitsku regiju izdan je najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena. More je preplavilo šetnicu i ceste u na Hvaru, evo nam opet meteotsunamija...
UŽIVO Dalmacija na udaru jakog nevremena! Na Hvaru poplavile ceste, problemi i na Korčuli...
VIDEO Nevrijeme na Korčuli! 'Za šest minuta nam je more došlo do kuća. Sve je poplavljeno'
"Za šest minuta more nam je došla do kuća u prvom redu do mora. S druge strane je oseka, brodovi su doslovno na dnu", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke plime i oseke na Korčuli. Za dubrovačko-neretvansku regiju, kojoj pripada i Korčula, DHMZ je za utorak popodne izdao narančasti meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.
Problemi i na Korčuli
Čitatelji s Korčule javljaju nam kako je razina mora naglo porasla u kratkom roku, a more se potom brzo i povuklo...
VIDEO Meteotsunami na Hvaru! More preplavilo ulice: 'Na cesti je u sekundi bilo 30 cm mora...'
Opet meteotsunami u Jadranu! U Starom Gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Čitatelji su nam poslali snimke na kojima se vidi kako je more preuzelo kopno... "Razina mora podignula se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metra. Na cesti uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 cm mora. Prethodilo je više manjih podizanja i spuštanja mora", kaže nam čitatelj. Za splitsku regiju, kojoj pripada i Hvara, DHMZ je za utorak popodne izdao najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.
Kada traje nevrijeme ove stvari ne smijete nikako imati uz sebe
Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi metalne predmete, to su predmeti koje svakodnevno nosimo, to su kišobrani koji imaju gore metalni šiljak. Sada je ljetno vrijeme, pa suncobrani koji isto imaju gore šiljak, to nikako ne bismo smjeli imati pored sebe
CRVENI ALARM ZA SPLIT Stiže jako grmljavinsko nevrijeme s tučom, kišom i olujnim vjetrom
U splitskoj regiji kasno poslijepodne i navečer očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom, zbog čega će biti na snazi najviša, crvena razina upozorenja, javlja DHMZ.