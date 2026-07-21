UŽIVO Dalmacija na udaru jakog nevremena! Na Hvaru poplavile ceste, problemi i na Korčuli...

VIDEO Nevrijeme na Korčuli! 'Za šest minuta nam je more došlo do kuća. Sve je poplavljeno'

"Za šest minuta more nam je došla do kuća u prvom redu do mora. S druge strane je oseka, brodovi su doslovno na dnu", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke plime i oseke na Korčuli. Za dubrovačko-neretvansku regiju, kojoj pripada i Korčula, DHMZ je za utorak popodne izdao narančasti meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.

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