UŽIVO DRUGI DAN ŠTRAJKA Sud odlučuje o zakonitosti štrajka. Oglasili se Tomašević i sindikati

Tomašević: 'Neki od radnika koji su danas radili kazali su mi da su ih kolege vrijeđale...'

Govoreći o plaćama, Tomašević je istaknuo da su radnicima Holdinga i ZET-a u posljednje tri godine plaće povećane između 60 i 85 posto. Grad trenutno nudi dodatna povećanja od 4,5 posto, uz već ranije odobrenih 4,5 posto i još jedno povećanje od 4,5 posto, što bi ukupno bilo oko 14 posto u godinu dana. Kaže da je to maksimum koji gradske financije mogu podnijeti. Podsjetio je i da će Grad Zagreb iduće godine zbog porezne reforme imati 85 milijuna eura manje poreznih prihoda.

Ovdje više o temi

