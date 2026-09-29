Prvog dana štrajka vozila tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević prozvao vođe sindikata, vođe sindikata prozvale Tomaševića. Sud odlučuje o zakonitosti štrajka...
UŽIVO DRUGI DAN ŠTRAJKA Sud odlučuje o zakonitosti štrajka. Oglasili se Tomašević i sindikati
VIDEO Jović: Štrajk ZET-a i Holdinga nastavlja se i u utorak
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se unatoč najavama o mogućoj presudi Trgovačkog suda, koji bi mogao odlučiti o njegovoj zakonitosti. Predsjednik sindikata Dražen Jović ističe da je štrajk podržalo većina radnika te poziva građane da pitaju gradonačelnika zašto nema rješenja.
Sud odlučuje
U utorak Trgovački sud u Zagrebu presuđuje je li štrajk radnika ZET-a i ZG Holdinga nezakonit.
Tomašević je ranije u ponedjeljak naglasio da su sudski postupak o zakonitosti štrajka i arbitraža o nužnim minimalnim poslovima dva odvojena procesa.
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Govoreći o plaćama, Tomašević je istaknuo da su radnicima Holdinga i ZET-a u posljednje tri godine plaće povećane između 60 i 85 posto. Grad trenutno nudi dodatna povećanja od 4,5 posto, uz već ranije odobrenih 4,5 posto i još jedno povećanje od 4,5 posto, što bi ukupno bilo oko 14 posto u godinu dana. Kaže da je to maksimum koji gradske financije mogu podnijeti. Podsjetio je i da će Grad Zagreb iduće godine zbog porezne reforme imati 85 milijuna eura manje poreznih prihoda.