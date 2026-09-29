Obavijesti

News

Komentari 5
PRATITE UŽIVO

UŽIVO DRUGI DAN ŠTRAJKA Sud odlučuje o zakonitosti štrajka. Oglasili se Tomašević i sindikati

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO DRUGI DAN ŠTRAJKA Sud odlučuje o zakonitosti štrajka. Oglasili se Tomašević i sindikati
Zagreb: Štrajk vozača ZET-a, vozači tramvaji stoje na Remizi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prvog dana štrajka vozila tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević prozvao vođe sindikata, vođe sindikata prozvale Tomaševića. Sud odlučuje o zakonitosti štrajka...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

ZET štrajka, ali Zagreb nije stao! Ljudi su se snalazili na razne načine, kolapsa nije bilo... VIDEO
ZET štrajka, ali Zagreb nije stao! Ljudi su se snalazili na razne načine, kolapsa nije bilo... | Video: 24sata/pixsell
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
OGLASIO SE TOMAŠEVIĆ

VIDEO Jović: Štrajk ZET-a i Holdinga nastavlja se i u utorak

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se unatoč najavama o mogućoj presudi Trgovačkog suda, koji bi mogao odlučiti o njegovoj zakonitosti. Predsjednik sindikata Dražen Jović ističe da je štrajk podržalo većina radnika te poziva građane da pitaju gradonačelnika zašto nema rješenja.

Ovdje više o temi
 

Sud odlučuje

U utorak Trgovački sud u Zagrebu presuđuje je li štrajk radnika ZET-a i ZG Holdinga nezakonit.

Tomašević je ranije u ponedjeljak naglasio da su sudski postupak o zakonitosti štrajka i arbitraža o nužnim minimalnim poslovima dva odvojena procesa.

Pomama za Bajsom u Zagrebu! Pogledajte brojke i statistiku...

Nema javnog prijevoza, taksi nije baš svima priuštiv, a ne biste voljeli ni pješke... Možda ste vi danas jedan od onih koji su u Zagrebu odlučili koristiti Bajs!

Ovdje više o temi

Tomašević: 'Neki od radnika koji su danas radili kazali su mi da su ih kolege vrijeđale...'

Govoreći o plaćama, Tomašević je istaknuo da su radnicima Holdinga i ZET-a u posljednje tri godine plaće povećane između 60 i 85 posto. Grad trenutno nudi dodatna povećanja od 4,5 posto, uz već ranije odobrenih 4,5 posto i još jedno povećanje od 4,5 posto, što bi ukupno bilo oko 14 posto u godinu dana. Kaže da je to maksimum koji gradske financije mogu podnijeti. Podsjetio je i da će Grad Zagreb iduće godine zbog porezne reforme imati 85 milijuna eura manje poreznih prihoda.

Ovdje više o temi
 

Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026