FESTIVAL SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI

UŽIVO Gavranović i Rašeta o romanu 'Osam dana u svibnju'

Knjiga Osam dana svibnja čita se poput najboljeg trilera, ali istovremeno svjedoči o strahu, dilemama i nepokolebljivoj želji čovjeka da preživi vrijeme velike promjene.

Kako izgleda Zagreb prvih dana svibnja 1945., u dramatičnoj atmosferi pada Berlina i vijesti o Führerovu samoubojstvu – kroz očišta niza junaka, od velikih povijesnih figura poput Josipa Broza i Miroslava Krleže do bezimenih zagrebačkih puca? Roman Osam dana u svibnju (Fraktura, 2025.) – ispisan s puno humora i suosjećanja, živo i brzim, frenetičnim tempom – na tribini Razotkrivanje predstavljaju autori – novinar i pisac Boris Rašeta i autor te direktor i član Uprave 24sata Goran Gavranović.

Razgovor s autorima moderira povjesničar Hrvoje Klasić.

