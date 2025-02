UŽIVO Još traje potraga za monstrumom koji je ubio ženu i sina (13). Pretražuju jezero...

24SATA U TUZLI

- Bila je to divna obitelj, nikad nismo čuli da imaju nekih problema. Jutros sam čula da su ubijeni. Vjerujte, ne mogu sebi doći. Moja susjeda bila je predivna žena, mila i komunikativna. Ni za susjeda nikad nisam čula da je nešto loše učinio. To na koji način su ubijeni je strašno. Ubiti ljudsko biće je strašno. Ako nisu mogli dalje zajedno, mogli su se razići, nije trebao to učiniti, posebno ubiti svoje dijete - rekla je Mina Rahmanović, a njena mlađa susjeda, koja je željele ostati anonimna, rekla je kako ima informaciju da je ubijena nekoliko puta zvala policiju jer je navodno imala problema sa suprugom.

