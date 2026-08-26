Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do bučnim poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
UŽIVO Katastrofa u Nepalu: Raste broj mrtvih u razornoj bujici, nestale su stotine ljudi
Ministarstvo provjerava ima li Hrvata na području kojeg su pogodile razorne poplave..
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li hrvatskih državljana na području pogođenom poplavama koje su odnijele desetine života na granici Indiji i Nepala, priopćeno je u srijedu.
"U ovom trenutku nemamo potvrđenih informacijama o hrvatskim državljanima među nestalim ili ugroženim osobama", objavio je MVEP, dodavši da će o svim novim i potvrđenim informacijama obavijestiti javnost.
MVEP dodaje da u Nepalu nema nijednog hrvatskog državljanina s prijavljenim boravištem ili privremenim odlaskom, dok izdvojeno za Tibet, pošto nije samostalna država, o tome nema podataka.
.
Nepal zavijen u crno
Najmanje 55 ljudi je poginulo u stravičnoj bujici, prenosi Reuters tvrdnje lokalnih medija.
Čeka se službena potvrda vlasti...
Katastrofa u Nepalu
U razornoj bujici nestalo je 12 Britanaca, javlja BBC.
Najmlađi od njih ima 13 godina, najstariji 65 godina.
Među nestalima je i četvero državljana Južnoafričke Republike i dvoje državljana Irske.
Crne brojke iz Nepala
Najmanje 384 ljudi, uključujući 291 stranog državljanina, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta u srijedu, priopćila je turistička zajednica te zemlje.
Među nestalima je 105 Indijaca, i 12 Britanaca, kao i 111 ljudi čije nacionalnosti tek treba potvrditi.
U bujičnim poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata.
Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije.
Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do bučnim poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista
Najmanje 31 osoba je poginula, a stotine turista smatraju se nestalima nakon što su goleme iznenadne poplave prohujale selima u Nepalu