UŽIVO Medved o identifikaciji posmrtnih ostataka Nicoliera, stigla je i majka heroja iz rata

Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Službene rezultate identifikacije objavit će u srijedu u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru, gdje će prisustvovati i ministar hrvatskih brantelja Tomo Medved.

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Tijekom obrane Vukovara bio je teško ranjen te je završio u bolnici. Spasoje Petković zvani Štuka u vrijeme rata je imao 18 godina. Upucao je Jean-Michela Nicoliera u potiljak i dahtao kao pas. Iz džepa mu je izvadio zadnjih 20 franaka. Danas šeće Srbijom kao slobodan čovjek.

Na identifikaciju je stigla i majka ubijenog Jean-Michela Nicoliera.

Foto: Danijela Mikola/24sata

