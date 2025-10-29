Obavijesti

Piše Danijela Mikola, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Medved o identifikaciji posmrtnih ostataka Nicoliera, stigla je i majka heroja iz rata
Foto: Danijela Mikola/24sata

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Njegove posmrtne ostatke pronašli su nakon 34 godine.

Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Službene rezultate identifikacije objavit će u srijedu u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru, gdje će prisustvovati i ministar hrvatskih brantelja Tomo Medved.

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Tijekom obrane Vukovara bio je teško ranjen te je završio u bolnici.  Spasoje Petković zvani Štuka u vrijeme rata je imao 18 godina. Upucao je Jean-Michela Nicoliera u potiljak i dahtao kao pas. Iz džepa mu je izvadio zadnjih 20 franaka. Danas šeće Srbijom kao slobodan čovjek. 

Na identifikaciju je stigla i majka ubijenog Jean-Michela Nicoliera. 

Foto: Danijela Mikola/24sata

