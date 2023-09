PRATITE UŽIVO Milanović na 32. obljetnici ustrojavanja Glavnog stožera OSRH, uručuje odličenja

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 32. obljetnice ustrojavanja Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tim povodom uručit će odlikovanja pripadnicima Oružanih snaga. Milanović će se prigodno obratiti okupljenima.

PRATITE UŽIVO:

Nakon svečane himne, prvi se obratio načelnik Glavnog stožera OSRH-a Robert Hranj koji je pozdravio okupljene i zahvalio im što su svojim dolaskom uveličali svečanost.

- Obilježavamo danas Dan Glavnog stožera OSRH, važan dan u povijesti moderne Republike Hrvatske. Mnogo je knjiga, članaka, znanstvenih, popularnih napisano o umijeću upravljanja o oružanim snagama i vojskom u borbi. U njima su se veličali uspješni zapovjednici i njihove pobjede kroz stoljeća. Moderna vremena dovode do modernih ratova, velikih vojski, koje su moderno opremljene, manevrom pokrivaju velike prostore. S jedne strane to uzrokuje specijalizaciju, u smislu distinktnog razvoja grana, rodova, službi, stručnjaka u funkcionalnim područjima, istovremeno tražeći od nas vojnika da združeno djelujemo. Uz sve veći broj takvih, specifičnih znanja i vještina, brzo je postalo očito da jedna osoba, ma koliko sposobna bila, nije mogla osobno i suvereno nadzirati sve veće i kompleksnije aspekte upravljanja vojskom u miru i u ratu. Jedan je profesor, studirajući fenomen rata, zaključio da je ratovanje kao pojam i pojava postalo toliko veliko da više ne stane u jednu akademsku disciplinu. Kao odgovor na sve kompleksnije vojne operacije, više spontano nego sustavno, počeli su se razvijati vojni stožeri. Oni su ideje i odluke zapovjednika pretvarali u akcije. Prvi stožeri, po svemu sudeći, u modernom smislu riječi, javili su se sredinom 18. stoljeća, izgleda prvo u Austriji, potom u Pruskoj i Francuskoj. No, da se vratimo u naše doba, prije 32 godine kada je u rujnu '91. godine s djelovanjem počeo naš Glavni stožer OSRH. Prvi načelnik Stožera bio je general Antun Tus, nažalost nedavno preminuli. U to doba, na samom početku Domovinskog rata, bilo je nužno čim prije ustrojiti ne samo hrvatsku vojsku, već i organizaciju koja će usmjeravati njezin razvoj, modernizaciju i opremanje i instituciju koja će donositi vojne stručne odluke za operacije koje smo već predvidjeli. Jer bilo je očigledno već tada da će se Hrvatska za svoju neovisnost i slobodu morati braniti i oružjem. Nakon generala Tusa, vođenje hrvatske vojske preuzima general Janko Bobetko koji je i osobno vodio operacije na južnom bojištu i operaciju Maslenica - rekao je Hranj.

Uskoro više...