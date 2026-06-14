UŽIVO Oluja poharala sjever Hrvatske. Izdali najviši stupanj upozorenja za osječku regiju!

Najviši stupanj upozorenja

DHMZ je u popodnevnim satima nedjelje podigao razinu upozorenja za osječku regiju. Sad je na snazi najviše upozorenje - crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno.

Naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverni vjetar. U Podunavlju su mogući orkanski udari. Najjači udari vjetra > 90 km/h. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - pišu iz DHMZ-a.

Za osječku regiju na snazi je i narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Pod narančastim upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena je i zagrebačka regija. A za zagrebačku regiju na snazi je i žuto upozorenje zbog kiše.

Karlovačka regija pod žutim je upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena.