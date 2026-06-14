DHMZ je u popodnevim satima podigao razinu upozorenja za osječku regiju, sad je zbog vjetra na snazi najviši stupanj upozorenja - oglašen je crveni meteoalarm zbog vjetra.
UŽIVO Oluja poharala sjever Hrvatske. Izdali najviši stupanj upozorenja za osječku regiju!
Najviši stupanj upozorenja
DHMZ je u popodnevnim satima nedjelje podigao razinu upozorenja za osječku regiju. Sad je na snazi najviše upozorenje - crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno.
Naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverni vjetar. U Podunavlju su mogući orkanski udari. Najjači udari vjetra > 90 km/h. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - pišu iz DHMZ-a.
Za osječku regiju na snazi je i narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.
Pod narančastim upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena je i zagrebačka regija. A za zagrebačku regiju na snazi je i žuto upozorenje zbog kiše.
Karlovačka regija pod žutim je upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena.
VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'
Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina.
VIDEO Sjever Hrvatske pogodilo je jako nevrijeme s tučom!
Varaždin i okolicu u popodnevnim satima nedjelje pogodilo je jako nevrijeme s tučom i olujnim vjetrom.