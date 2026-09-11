Tomašević o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Potreseni smo. Ne vidimo propust škole'

Moram reći da smo svi potreseni napadom koji se dogodio u Elektrotehničkoj školi, koja dijeli školsku zgradu s još jednom srednjom školom. Sada je najbitnije da se ozlijeđeni što brže oporave. Ozlijeđeni učenik je na operaciji koja je pri kraju i najbitnije je da čujemo kako je operacija prošla, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjava Tomislava Tomaševića i Ivane Pavić Šimetin | Video: Helena Tkalčević/24sata

U Elektrotehničkoj školi u Zagrebu u petak ujutro učenik je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a učenik koji je izazvao incident nalazi se pod nadzorom policije. Sve se dogodilo nekoliko minuta prije prvog zvona, a sukobu je, prema navodima svjedoka, prethodila verbalna svađa dan ranije. Učenik je u školu ušao maskiran, ispričali su nam svjedoci.

Napao je drugog učenika, a spremačica je stala ispred njega kako bi ga zaštitila. Pritom je i sama ozlijeđena. Oboje su prevezeni u bolnicu i, prema zasad dostupnim informacijama, izvan su životne opasnosti.

Na mjestu događaja u tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje, izvijestila je zagrebačka policija. Pred školu je stigao i zagrebački gradonačelnik, kao i Ivana Pavić Šimetin, nacionalna koordinatorica kriznih timova, te su dali izjavu za medije.

Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dogodio se tragičan događaj. Započeli smo s kriznom intervencijom koja će se nastaviti sutra i prekosutra od 9 do 13 sati, kada ćemo razgovarati sa svakim kome je potrebna pomoć. Kriznu intervenciju nastavljamo cijeli tjedan, a pripremamo školu kako bi se nastava mogla nastaviti u ponedjeljak - rekla je Ivana Pavić Šimetin, nacionalna koordinatorica kriznih timova.

Dodala je da je sada bitno da "smo svi zajedno i da si pomažemo".

- Najvažnija je obiteljska potpora. Moramo znati da su reakcije različite i da trebamo osluškivati djecu i pomagati im. Uvijek se javljaju tuga, ljutnja i osjećaj straha. Roditelji o tome trebaju razgovarati s djecom, nije dobro gurati stvari pod tepih. Treba pitati dijete kako se osjeća i dopustiti mu da plače, da teške emocije izađu. Mogu se pojaviti teškoće sa spavanjem pa je važno razgovarati s djetetom navečer, prošetati ili odraditi fizičku aktivnost kako bi se tijelo smirilo.

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Može doći i do reakcija u ponašanju. Ako podržimo djecu i mlade, posvetimo im dan i budemo uz njih, ne očekujemo veće reakcije. Ljudska bića osposobljena su nositi se s teškim izazovima i trebamo im pomoći da ovo prebrode - dodaje Pavić Šimetin.

Istaknula je da "nasilje nikada nije rješenje".

- To škole uče učenike, to se uči i u vrtiću. To su stvari koje i ovaj put možemo preporučiti i molimo roditelje da o tome razgovaraju sa svojom djecom. Ne smije se nasiljem ići na nasilje jer se onda pretvaramo u društvo mržnje i nasilja.

Kad nastava krene u ponedjeljak, sve takve probleme koje mladi imaju treba shvatiti kao razlog za razgovor s kriznim timom u školi i stručnim suradnicima - dodala je.

Zagreb: Tomislav Tomašević stigao pred školu gdje je učenik nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da su "potreseni napadom".

- Sada je najbitnije da se ozlijeđeni što brže oporave. Ozlijeđeni učenik je na operaciji koja je pri kraju i najbitnije je da čujemo kako je operacija prošla. Od početka sam ovdje u suradnji s Ministarstvom znanosti i MUP-om. Jasno vam je da ne mogu govoriti o motivima ili učenicima jer je riječ o maloljetnicima. Sada nam je zadatak i vidjeti kako možemo još unaprijediti sigurnost u školama.

Što se tiče same škole, ima videonadzor, tu su i operativni zaposlenici za sigurnost. To je sve što u ovom trenutku mogu reći. Policija nas je upozorila da ne možemo komentirati daljnje informacije. Sada je prerano, dok ne završi istraga, govoriti jesu li svi adekvatno reagirali. S obzirom na to da su škole imale zaposlenike i kamere, ne vidimo propust škole. Nakon istrage ćemo znati više.

Učenici se ne pregledavaju jer su tu zaštitari kako bi spriječili ulazak ljudi koji u školi ne bi trebali biti. Narednih dana ćemo o tome komunicirati - rekao je Tomašević.