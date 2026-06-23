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Plenković iz Toronta: 'Nervozan sam dok sudac ne odsvira kraj. Vjerujem u pobjedu Hrvatske!'

Piše Ivan Štengl, Antonela Šaponja, Iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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Plenković iz Toronta: 'Nervozan sam dok sudac ne odsvira kraj. Vjerujem u pobjedu Hrvatske!'
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Hrvatska nogometna reprezentacija u 1:00 sati iza ponoći po našem vremen igra utakmicu protiv Paname u Torontu, a tamo je u posjeti i hrvatski premijer Andrej Plenković koji će također biti na utakmici

Premijer Andrej Plenković, tijekom svojeg prvog službenog posjeta Kanadi, pridružio se brojnim hrvatskim navijačima u Torontu kako bi podržao "vatrene" uoči važne utakmice protiv Paname na Svjetskom prvenstvu. Ranije je rekao da hrvatska vlada provodi načelo predsjednika Franje Tuđmana o jedinstvu domovinske i iseljene Hrvatske. Naglasio je da se ne radi o retoričkoj figuri, već o operativnom cilju vlade, dodajući da su proračunska sredstva za Hrvate izvan domovine dosegnula preko 200 milijuna eura.

- To samo govori koliko nam je stalo do Hrvata izvan Hrvatske, ali i o tome da je Hrvatska danas gospodarski snažna i politički stabilna - kazao je ranije Plenković.

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Plenković je naglasio kako je podrška navijača ključna te da se u Torontu osjeća pobjednički duh, ponajviše zahvaljujući brojnoj hrvatskoj zajednici koja je stigla podržati reprezentaciju. 

​- Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, tako da mi cijelo ozračje djeluje vrlo pozitivno i vjerujem da će momčad zaista dati svoj maksimum - kazao je premijer.

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Istaknuo je kako igrači s nestrpljenjem iščekuju početak utakmice.

​- Zaželjeli smo im puno uspjeha. Spremni su, cijela Hrvatska i svi očekujemo pobjedu. Svi su zdravi, u iščekivanju utakmice i veselimo se s njima - rekao je Plenković.

Premijer se posebno osvrnuo na nevjerojatan jubilej kapetana Luke Modrića, koji upravo na ovoj utakmici bilježi svoj 200. nastup za reprezentaciju, čime se svrstava među rijetke nogometaše u povijesti kojima je to uspjelo.

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​- To je fascinantan uspjeh, prije svega za Luku. Pokazao je da vodi momčad autoritetom i dao je ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitam mu na 200 utakmica - kazao je premijer. 

Na pitanje kako mu djeluje izbornik Zlatko Dalić uoči važne utakmice, Plenković je odgovorio da djeluje kao i uvijek.

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​- Miran, opušten i ozbiljan. Siguran sam da su dobro proučili Panamu i da će danas sve odraditi kako treba - rekao je.

Plenković smatra da je reprezentacija dobro pripremljena te da spoj iskusnih igrača i mlađe generacije daje razlog za optimizam.

​- Ja sam optimist. Ova generacija ima nekoliko iskusnih igrača, ali i novu skupinu koja se nameće. Golovi Martina Baturine i Diona Drene Belje... odnosno Petra Muse u prvoj utakmici o tome govore dovoljno - rekao je.

Otkrio je i kako proživljava utakmice hrvatske reprezentacije.

- Gledam ih s obitelji i djecom. Jako emotivno. Nervozan sam dok sudac ne odsvira kraj. Ova generacija dala je hrvatskom narodu nešto što prije nismo mogli ni zamisliti - kazao je.

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Premijer se u Torontu sastao i s predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi te istaknuo da je interes za utakmicu velik.

- Velik broj Hrvata iz Kanade danas je ovdje. Cijela zajednica jako je povezana s Hrvatskom i mislim da će reprezentacija imati veliku podršku s tribina - rekao je.

Osim nogometa, Plenković tijekom posjeta Kanadi ima i niz radnih obveza. Najavio je predavanje na uglednom institutu za međunarodne odnose te sastanke s predstavnicima hrvatskog i kanadskog gospodarstva.

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- Toronto je poslovno i gospodarsko središte Kanade. Robna razmjena između Hrvatske i Kanade dosegla je 435 milijuna dolara, a želimo je dodatno povećati - rekao je.

Komentirao je i promotivni turistički film Hrvatske u kojem sudjeluje redatelj Pedro Almodóvar.

- Mislim da je ideja i koncept spota jako dobar. Prema komentarima koje vidim, riječ je o jednom od atraktivnijih promotivnih filmova neke zemlje. Čini mi se da je polučio učinak koji smo željeli - zaključio je Plenković.

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