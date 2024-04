Plenkovića: Milanović je zadnji koji može nešto komentirati

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obilazio je u četvrtak popodne gradilišta na zagrebačkom Gornjem gradu, a tim povodom se obratio i medijima.

- Danas sam zajedno s ministricom kulture i gospodinom Bačićem obišao niz gradilišta u proces obnovu gornjega grada. Danas smo vidjeli obnovu Državnog arhiva Grada Zagreba, projekt vrijedan 14 milijuna eura, Povijesni muzej iza zgrade Vlade vrijedan 20 milijuna eura. I zgradu DHZM-a, obnovu vrijednu 30 milijuna", kazao je Plenković. "Većina projekata bit će dovršena do kraja 2026. godine. Ovo je velika povijesna obnova glavnoga grada. Prema tome, sve što se obnavlja u Zagrebu, bile to škole, bolnice, sve to govori o zahtjevnom procesu koji zahtijeva koordinaciju i provedbu. Naravno, i velike građevinske kapacitete. Mi ćemo s obnovom nastaviti. Želimo da Gornji grad bude mjesto okupljanja. U svakom slučaju, nastavljamo s obnovom i veselimo se da Grad Zagreb zaista zasja u posebnom izdanju - rekao je Plenković.

Komentirao je i posljednju izjavu Zorana Milanovića.

- Nisam stigao pročitati. Mislim da je zaista izopačeno da netko tko krši Ustav svojim primitivizmom, prostaklukom, nazivanjem sudaca da su kuhinjski elementi, da su stajske muhe, da je zadnji koji može bilo što komentirati. Vidjeli ste da je policija reagirala u vezi nereda na Poljudu. Prema tome, mi smo oni koji osuđujemo svaku vrstu nasilja. Smatramo da je policija reagirala trenutno i da nije došlo do nereda. Što se tiče kršitelja Ustava, koji nastoji s SDP-om oformiti kvazi koaliciju spasa, samo govori o njemu. Netko tko je bio u stanju bivšu predsjednicu Ustavnog suda nazivati 'priležnicom' je zadnji koji može nekoga prozivati - kaže.

- Google je već reagirao. Sam je dao priopćenje da je došlo do pogreške. Za to nisam ni znao. Puno je problematičnije što su nesposobni iz Možemo, zbog kojih je grad prljaviji nego ikad, umjesto da su iskoristili šansu Vlade za smanjenje poreza na dohodak, oni su to propustili. Obnovu rješava Vlada. Što se tiče lovljenja za detalje na društvenim mrežama, to je na njihovu sramotu. Njihov domet je gledati na Facebooku što netko lajka i komentira - dodao je Plenković.

Također se osvrnuo i na neprimjerenu izjavu Ante Sanadera o ženama.

- Bilo je neprimjereno, pogriješio je, isti dan se ispričao. Poštujemo dostojanstvo svakog kandidata i kandidatkinje. Nije na bilo kome da aludiramo na nečiji privatni život. On je odmah ispravio i priznao pogrešku. To je puno benignije nego nazivanje kolegica kreštalicama i neusporedivo s tezom da je netko tko je ugledna profesorica neka 'priležnica' - kaže.