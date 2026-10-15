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UTAKMICA HAJDUKA I AJAXA

VIDEO Policija o neredima u Splitu: 'Stiže 1900 gostujućih navijača, bit će izazovno'

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Policija o neredima u Splitu: 'Stiže 1900 gostujućih navijača, bit će izazovno'
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Policija o neredima u Splitu, uhićenjima, navijačima koji dolaze iz Nizozemske...

Noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa dogodio se veliki sukob na splitskoj rivi u kojem je 150 torcidaša napalo Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi. Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević otkrio je u razgovoru za medije što očekuje uoči utakmice, ali i koliko će navijača biti.

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- Nažalost ovakvi napadi događaju se u svim gradovima u kojima se odigravaju ovakve utakmice. Jučer smo u 23:30 primijetili gostujuće navijače koji su se počeli grupirati na rivi. U istom trenutku vidjeli smo da se počela okupljati i Torcida. Spriječili smo mogući sukob, potisli smo jedne na jednu stranu, a druge na drugu stranu. Natjerali smo ih da se skupine razbiju u manje cjeline. Ponosan sam na kolegice i kolege koji su sinoć bili na terenu. Nije nitko povrijeđen, nismo zabilježili oštećenja imovine - rekli su iz policije.

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- Svjesni smo i nadam se da ste vi svjesni koliki je ovo izazov s ovoliko gostujućih navijača u gradu. Mi ćemo biti prisutni na terenu cijelo vrijeme, sprječavat ćemo bilo kakve sukobe. Predviđeno je da se gostujući navijači okupljaju na zapadnoj obali, tamo je cijela , a domaći navijači u centru. Iz Nizozemske stiže 1900 gostujućih navijača. Jučer je bilo oko 200 navijača gostiju i 300 Torcide, dok je na terenu bilo stotinjak policajaca.

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Foto: Čitatelj 24sata

- Danas će u gradu, stadionu i oko stadiona biti angažirano oko 600 policajaca. Gostujući navijači smješteni su u oko 300 objekata u Splitu, Omišu i u ostalim okolnim mjestima. Danas ćemo moći provoditi pravilo prema kojem možemo osobe, za koje vidimo da se mogu ponašati protupravno, zadržati i do dva sata. To do sada nismo mogli, ali možemo na dan utakmice.

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