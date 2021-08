11.22 - Razgovarali smo s njima ne samo danas, nego i posljednjih dana. Ja se pridružujem i ovoj ocjeni ministra Beroša, da nam je upravo jedan balans mjera koje je donio Stožer, uz sve aktivnosti koje spadaju pod ingerenciju Ministarstva turizma omogućio da praktički i de facto cijeli kolovoz taj najvažniji dio Hrvatske, a to je jadranska Hrvatska, ostane u narančastoj zoni - rekao je Božinović.

- Polazište je da je virus tu i da ga se nećemo riješiti dok ne postignemo puno veću procijepljenost, a dok se to ne dogodi, moramo naučiti živjeti s njim i potrebna nam je veća osobna odgovornost. Teško je zamisliti da itko u Hrvatskoj više ne zna one elementarne stvari i o virusu, ali i o tome kako se zaštititi - dodao je Božinović.

Da, planiramo otvoriti zatvorene dijelove kafića i objekata koji u ovom trenutku spadaju u tu kategoriju i to već od 1. rujna, dakle od sljedećeg tjedna. Naravno, uz preporuke koje će izraditi HZJZ. Radno vrijeme će ostati najduže do ponoći, onako kako je to utvrđeno zakonom. U tom smislu se neće ništa promijeniti, osim tih zatvorenih dijelova kafića, uz preporuke HZJZ-a, bit će mogućnost da rade - rekao je Božinović.

11.08 - Ostanak Hrvatske u narančastom i činjenica da smo i dalje najsigurnija destinacija je sigurno važna činjenica osobito za turističku sezonu. Činjenica da je veliki udio među zaraženima i umrlima necijepljenih pokazuje nam da nije dovoljno za sigurnu jesen - upozorio je Vili Beroš.

- Neke bolnice imaju čak po 100 posto necijepljenih pacijenata koji su primljeni u bolnicu. Nastojimo odgovoriti na sve izazove, imamo znanje, imamo stručno utemeljenje, imamo i volju, a ono što nam nedostaje je osobna odgovornost dijela naših građana - rekao je Beroš.

11.04 U protekla 24 sata zabilježeno je 596 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3353. Među njima su 372 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 47 pacijenta. Preminule su dvije osobe.

- Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je vezano za pandemiju mislim da nema nikoga da ne zna elementarno što je bitno za zaštitu od zaraze - rekao je Davor Božinović u četvrtak i poručio kako se nada da će Hrvatska ostati narančasta na korona karti Europe.

Stožer je za danas sazvao novu press konferenciju.

- Svaka mjera mora biti dizajnirana prema spremnosti ljudi da prihvate znanstvena dostignuća, ali efikasnije mjere od cijepljenja nema. S druge strane, rizik su veća okupljanja kada se pojave superžarišta. Nadomak smo jeseni, a boravak u zatvorenim prostorima će olakšati širenje zaraze pa stoga moramo ljudima što više ukazivati na rizična ponašanja i okupljanja na kojima se može povećati broj zaraza. Dosad nismo bili skloni vrlo strogim restriktivnim mjerama pa ćemo tako nastaviti i ubuduće - rekao je Božinović jučer.