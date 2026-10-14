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UŽIVO Pratite sjednicu Sabora

Piše 24sata,
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UŽIVO Pratite sjednicu Sabora
Zagreb: Svečano obilježen Dan Hrvatskoga sabora i 35. obljetnica donošenja Odluke o raskidu državnopravnih veza s SFRJ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U utorak je premijer govorio o dosadašnjim uspjesima Vlade, iznio je i godišnje izvješće o radu, Mostovci su napustili sabornicu, Hajdaša Dončića je desnica ismijala nakon obraćanja...

Nakon burnog utorka u kojem je bilo svega i svačega, u srijedu se nastavlja 12. sjednica Hrvatskog sabora. Što se sve događalo jučer, pročitajte ovdje.

Sabor će u srijedu raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva, na dnevnom redu imaju i Izvješće o radu probacijske službe za 2026. godine te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Nakon rasprave o Izvješću Vlade o radu i SDP-ova prijedloga za opoziv premijera Andreja Plenković koja je potrajala dugo u noć, Hrvatski sabor u srijedu rad nastavlja raspravom o Konačnom prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala. Tim se zakonskim prijedlogom hrvatsko tržište kapitala usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, odnosno, hrvatska legislativa preuzima odredbe 25 direktiva Unije.

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Komentari 0
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Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
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