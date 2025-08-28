Rusija nastavlja s brutalnim napadima na Ukrajinu. U četvrtak su zasuli Kijev projektilima, pogođeni su stambeni objekti, spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima...
UŽIVO Putin poslao projektile na Kijev: U užasnom napadu 13 ubijenih. Od toga troje djece...
Užasan ruski napad
Najmanje 13 ljudi je ubijeno u velikom ruskom napadu na Kijev. Za još deset osoba se traga, javlja BBC.
Među ubijenima je i troje djece...
Zelenski nakon strašnog napada: Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola
Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, kaže Zelenski, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.
FOTO Noć užasa u Kijevu!
Rusi su u noći na četvrtak zasuli Kijev projektilima. Fotografije s terena su zastrašujuće...
