UŽIVO Putin poslao projektile na Kijev: U užasnom napadu 13 ubijenih. Od toga troje djece...

Piše 24sata, HINA,
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Rusija nastavlja s brutalnim napadima na Ukrajinu. U četvrtak su zasuli Kijev projektilima, pogođeni su stambeni objekti, spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima...

Užasan ruski napad

Najmanje 13 ljudi je ubijeno u velikom ruskom napadu na Kijev. Za još deset osoba se traga, javlja BBC.

Među ubijenima je i troje djece...

Zelenski nakon strašnog napada: Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola

Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, kaže Zelenski, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.

FOTO Noć užasa u Kijevu!

Rusi su u noći na četvrtak zasuli Kijev projektilima. Fotografije s terena su zastrašujuće...

