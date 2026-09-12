VIDEO Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav daje izjavu o samoubojstvu zatvorenika

Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je u subotu samoubojstvo u Zatvoru u Zagrebu, priopćilo je u subotu Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Prema priopćenju ministarstva, istražni zatvorenik M.P. samoubojstvo je počinio u subotu, 12. rujna, oko 15,30 sati. O događaju su obaviještena sva nadležna tijela, a u tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

Muškarac je u utorak navečer u Slatini oštrim predmetom usmrtio suprugu, a osumnjičeni je uhićen na mjestu događaja, izvijestila je tada virovitičko-podravska policija.

Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić u 19 sati ispred Remetinca dat će izjavu o samoubojstvu zatvorenika.