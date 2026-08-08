STANJE U 12.50

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, mjestimice se ﻿﻿vozi u koloni u pokretu, uz povremene kraće ﻿zastoje.

﻿na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km﻿

između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok (kolona 7 km) ﻿povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga (sprečavanje zaustavljanja vozila u tunelu) ﻿﻿



A2 Zagreb-Macelj

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km

zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera

A3 Bregana-Lipovac﻿

A4 Goričan-Zagreb

A6 Rijeka-Zagreb

﻿A7 Rupa-Križišće

povećanje gustoće prometa između čvora Rijeka zapad i čvora Orehovica ﻿﻿

﻿DC1﻿﻿ Sinj-Klis-Split

﻿zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin - ﻿Klis u tunelu Mačkovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, suženim kolnikom ﻿

zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin - ﻿Klis iza tunela Klis Kosa u smjeru Sinja vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h﻿

﻿Krčki most (DC102)

﻿pojačan je promet u oba smjera, između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru otoka, a u smjeru kopna od Njivica﻿﻿

