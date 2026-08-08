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ŠPICA SEZONE

UŽIVO Kolona kod Svetog Roka duga 7 kilometara! Prema moru se vozi sa većim zastojima

Piše 24sata,
UŽIVO Kolona kod Svetog Roka duga 7 kilometara! Prema moru se vozi sa većim zastojima
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Prema moru se od ranog jutra stvaraju velike gužve, a HAK vozače upozorava u subotu i na vjetar u priobalju

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STANJE U 12.50

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, mjestimice se ﻿﻿vozi u koloni u pokretu, uz povremene kraće ﻿zastoje.
﻿na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km﻿
između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok (kolona 7 km) ﻿povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga (sprečavanje zaustavljanja vozila u tunelu) ﻿﻿

24sata


A2 Zagreb-Macelj

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km
zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac﻿

A4 Goričan-Zagreb

A6 Rijeka-Zagreb

﻿A7 Rupa-Križišće

povećanje gustoće prometa između čvora Rijeka zapad i čvora Orehovica ﻿﻿
﻿DC1﻿﻿ Sinj-Klis-Split

﻿zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin - ﻿Klis u tunelu Mačkovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, suženim kolnikom ﻿
zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin - ﻿Klis iza tunela Klis Kosa u smjeru Sinja vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h﻿
﻿Krčki most (DC102)

﻿pojačan je promet u oba smjera, između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru otoka, a u smjeru kopna od Njivica﻿﻿
 

STANJE U 11.20 SATI

Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti﻿, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. 

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, mjestimice se ﻿﻿vozi u koloni u pokretu, uz povremene kraće ﻿zastoje.
﻿na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km
﻿
A2 Zagreb-Macelj

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km
zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac﻿

A4 Goričan-Zagreb

A6 Rijeka-Zagreb

﻿A7 Rupa-Križišće

prometna nesreća na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća.﻿﻿
﻿Krčki most (DC102)

﻿pojačan je promet u oba smjera, između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru otoka, a u smjeru kopna od Njivica﻿﻿
 

STANJE U 9.40 SATI

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika, vozi se u koloni u pokretu, uz povremene zastoje.
na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je 1 km ﻿
﻿﻿kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika ﻿ privremeno je zaustavljen promet iz sigurnosnih razloga ﻿(sprječavanje zadržavanja vozila u tunelu), kolona je oko 1 km﻿ ﻿
kolona vozila zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika duga je 2 km. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. ﻿
A2 Zagreb-Macelj

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km, a u smjeru Maclja oko 500 m
zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac

prometna nesreća na 164+900 km između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h
A4 Goričan-Zagreb

teretno vozilo u kvaru na kraku 11 čvora Zagreb istok u smjeru Goričana. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h
A6 Rijeka-Zagreb

prometna nesreća na 26+700 km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.
A7 Rupa-Križišće

prometna nesreća na kraku 2 - ulazni krak čvora Rujevica u smjeru Križišća. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.
prometna nesreća na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća.
Jadranska magistrala (DC8)

prometna nesreća na Sirobuji u Splitu, u smjeru Omiša vozi se usporeno ﻿﻿
﻿Krčki most (DC102)

﻿pojačan je promet, između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju vozi se u koloni (4 km)﻿﻿
 

STANJE U 8.20 SATI


A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama, uz zastoje
životinja (srna) na 7+000 km . Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. ﻿
 

A2 Zagreb-Macelj

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km, a u smjeru Maclja 1 km ﻿
 

A3 Bregana-Lipovac

prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 1 km
životinja (pas) na čvoru Ivanić Grad u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h﻿
﻿prometna nesreća na 164+900 km između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h
 

A6 Rijeka-Zagreb

prometna nesreća na 26+700 km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. ﻿

7.30 SATI

Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, upozorava HAK. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice ﻿na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet ﻿između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se ﻿u kolonama, ﻿﻿uz zastoje
 

﻿﻿A2 Zagreb-Macelj

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga ﻿oko 5 km
 

A3 Bregana-Lipovac

prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga ﻿oko 4 km

Komentari 14

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