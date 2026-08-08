Prema moru se od ranog jutra stvaraju velike gužve, a HAK vozače upozorava u subotu i na vjetar u priobalju
UŽIVO Kolona kod Svetog Roka duga 7 kilometara! Prema moru se vozi sa većim zastojima
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, mjestimice se vozi u koloni u pokretu, uz povremene kraće zastoje.
na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km
između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok (kolona 7 km) povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga (sprečavanje zaustavljanja vozila u tunelu)
A2 Zagreb-Macelj
kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km
zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac
A4 Goričan-Zagreb
A6 Rijeka-Zagreb
A7 Rupa-Križišće
povećanje gustoće prometa između čvora Rijeka zapad i čvora Orehovica
DC1 Sinj-Klis-Split
zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin - Klis u tunelu Mačkovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, suženim kolnikom
zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin - Klis iza tunela Klis Kosa u smjeru Sinja vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h
Krčki most (DC102)
pojačan je promet u oba smjera, između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru otoka, a u smjeru kopna od Njivica
Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, mjestimice se vozi u koloni u pokretu, uz povremene kraće zastoje.
na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km
A2 Zagreb-Macelj
kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km
zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac
A4 Goričan-Zagreb
A6 Rijeka-Zagreb
A7 Rupa-Križišće
prometna nesreća na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća.
Krčki most (DC102)
pojačan je promet u oba smjera, između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru otoka, a u smjeru kopna od Njivica
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika, vozi se u koloni u pokretu, uz povremene zastoje.
na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je 1 km
kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika privremeno je zaustavljen promet iz sigurnosnih razloga (sprječavanje zadržavanja vozila u tunelu), kolona je oko 1 km
kolona vozila zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika duga je 2 km. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.
A2 Zagreb-Macelj
kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km, a u smjeru Maclja oko 500 m
zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac
prometna nesreća na 164+900 km između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h
A4 Goričan-Zagreb
teretno vozilo u kvaru na kraku 11 čvora Zagreb istok u smjeru Goričana. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h
A6 Rijeka-Zagreb
prometna nesreća na 26+700 km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.
A7 Rupa-Križišće
prometna nesreća na kraku 2 - ulazni krak čvora Rujevica u smjeru Križišća. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.
prometna nesreća na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća.
Jadranska magistrala (DC8)
prometna nesreća na Sirobuji u Splitu, u smjeru Omiša vozi se usporeno
Krčki most (DC102)
pojačan je promet, između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju vozi se u koloni (4 km)
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama, uz zastoje
životinja (srna) na 7+000 km . Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.
A2 Zagreb-Macelj
kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km, a u smjeru Maclja 1 km
A3 Bregana-Lipovac
prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 1 km
životinja (pas) na čvoru Ivanić Grad u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h
prometna nesreća na 164+900 km između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h
A6 Rijeka-Zagreb
prometna nesreća na 26+700 km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, upozorava HAK. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama, uz zastoje
A2 Zagreb-Macelj
kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km
A3 Bregana-Lipovac
prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 4 km