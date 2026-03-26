UŽIVO Stigla je velika promjena vremena! Crveno upozorenje za dio zemlje, stiže obilan snijeg...

PROGNOZA DHMZ-A

Nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, osobito na kopnu. Pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg. U Gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje mećava i zapusi.

Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj između 1 i 6, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najviša od 10 do 15 °C.