UŽIVO Stigla je velika promjena vremena! Crveno upozorenje za dio zemlje, stiže obilan snijeg...

Stigla je velika promjena vremena. Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, osobito na kopnu. Pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg. U Gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje mećava i zapusi.
Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj između 1 i 6, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najviša od 10 do 15 °C.
Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'
Grad Zagreb je na društvenim mrežama objavio upozorenje na moguće opasne vremenske prilike u Zagrebu noćas i sutra "Sukladno vremenskoj prognozi Državnoga hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), noćas i sutra u Zagrebu su mogući jak vjetar i obilne padaline. Stoga pozivamo građane na oprez i praćenje informacija od strane nadležnih službi, kako bi se izbjegle eventualne ozljede i štete na imovini zbog granja i predmeta nošenih vjetrom", poručuju iz grada Zagreba..
Zadnjih desetak dana stanovnici Hrvatske mogli su uživati u sunčanom vremenu, temperature su se penjale i do 20 stupnjeva Celzijevih, nije bilo previše oborina, za one koji vole biti u prirodi - idealno. Ali sad tome dolazi kraj. Pred Hrvatskom je velika promjena vremena, temperature će drastično pasti, najavljuju i obilan snijeg u pojedinim krajevima!
IZVANREDNO PRIOPĆENJE Crveni alarm za dio Hrvatske! Snijega će biti i 50 centimetara
Crveni meteoalarm upaljen je za Gospićku regiju zbog obilnog snijega. Dežurni prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda podigli su razinu upozorenja na najvišu razinu, crvenu, što označava da je vrijeme izuzetno opasno. Kako navode, tijekom četvrtka očekuje se deblji snježni pokrivač, ponegdje i oko 50 cm novog snijega uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar zbog čega je na snazi narančasto upozorenje, zbog čega će povremeno biti mećave, a stvorit će se i veći snježni zapusi.