Pregovori nisu urodili plodom. Veliki najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga kreće u ponedjeljak u 3:30 sati. Javnog prijevoza u Zagrebu prema najavama ne bi trebalo biti, a očekuju se i veliki problemi s prikupljanjem otpada.
UŽIVO Štrajk će paralizirati Zagreb: Nema javnog prijevoza, problemi i u skupljanju otpada
Tomašević: Ne pristajem na ultimatume! Sindikalni lideri nisu pregovarali u dobroj vjeri
"Kao gradonačelnik sam izabran od građana Zagreba da odgovorno upravljam financijama Grada Zagreba i ne mogu prihvatiti nerealne zahtjeve koje ne mogu podnijeti gradske financije. Smatram krajnje neodgovornim da štrajk niste odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Tražim dijalog, a ne proširenje i povećanje zahtjeva. Apeliram na razum i odgovornost. Ne pristajem na ultimatume!", poručuje Tomašević...
VODIČ KROZ KAOS ŠTRAJKA Što s otpadom, kako voze vlakovi, kad se očekuju najveće gužve...
Zagreb će u ponedjeljak biti paraliziran. Pregovori nisu urodili plodom. Veliki najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga kreće u ponedjeljak u 3:30 sati. Javnog prijevoza u Zagrebu prema najavama ne bi trebalo biti, a očekuju se i veliki problemi s prikupljanjem otpada.
Gdje ima Bajseva?
Ovdje pratite stanje s Bajsevima po gradu. Riječ je o neslužbenoj live analitici...
Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...
Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće i veselimo se toj igri, zaprijetio je Andrej Plenković Ivani Kekin (Možemo!). Najavljeni štrajk ZET-a i Holdinga ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis - šator, plinske boce i slična sredstva sad je zamijenila sindikalna borba.
Oglasili se iz ZET-a: 'Planirajte značajno duže vrijeme za putovanja zbog štrajka...'
"Zbog najavljenog štrajka, u ponedjeljak, 28. rujna, mole se građani, poslodavci i ustanove da planiraju značajno duže vrijeme putovanja, te da u mjeri u kojoj mogu, prilagode svoje obveze, razmotre ostale mogućnosti putovanja ili, ukoliko je moguće, odgode putovanje. Građane koji će u ponedjeljak putovati osobnim automobilom molimo da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla", poručuju iz Službe za odnose s javnošću ZET-a...