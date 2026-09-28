UŽIVO Štrajk će paralizirati Zagreb: Nema javnog prijevoza, problemi i u skupljanju otpada

SNAĐI SE, DRUŽE...

Oglasili se iz ZET-a: 'Planirajte značajno duže vrijeme za putovanja zbog štrajka...'

"Zbog najavljenog štrajka, u ponedjeljak, 28. rujna, mole se građani, poslodavci i ustanove da planiraju značajno duže vrijeme putovanja, te da u mjeri u kojoj mogu, prilagode svoje obveze, razmotre ostale mogućnosti putovanja ili, ukoliko je moguće, odgode putovanje. Građane koji će u ponedjeljak putovati osobnim automobilom molimo da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla", poručuju iz Službe za odnose s javnošću ZET-a...

Ovdje više o temi