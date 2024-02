VIDEO 'Novi ravnatelj MUO-a prijavio je zaposlenicu zbog pronevjere stotina tisuća eura!'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obilježili su sadnju 5000. stabla u sklopu jesensko-zimske akcije ozelenjivanja Zagreba. Nakon toga su održali redovnu konferenciju za medije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dosad se u Zagrebu sadilo u prosjeku sadilo 2000 stabala godišnje, što je bilo dovoljno da se održava fond stabala, ali ne da se broj stabala poveća. Zbog toga smo odlučili svake godine saditi 8000 stabala, odnosno četiri puta više, istaknuo je Tomašević.

- Dnevno zasadimo 80 do 100 stabala, ovisno o vremenskim uvjetima, na površinama koje su u vlasništvu Grada Zagreba, uglavnom uz prometnice i na zelenim površinama gdje nema dovoljno zelenila - rekao je.

Dodao je i da rade i zamjensku sadnju stabala koja su oštećena u nevremanu na 88 lokacija. Oko 5000 stabala sadit će se svake godine. Najmanje se sadi breze jer je alergen i sadi se samo gdje je to nužno, istaknuo je.

- Alergeno drveće mičemo iz gradskih porstora - istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

Besplatna žičara za vrijeme školskih praznika

- Radnici Zrinjevca rade na, ja bih rekao, povijesnoj promjeni u Zagrebu, a sva su stabla iz rasadnika Zrinjevca koji se nalaze tako da ne ih ne moramo kupovati od privatnika - dodao je.

Dodao je da će žičara biti besplatna za vrijeme školskih praznika, od 17. do 25. veljače. Pozvao je i građane da, kad vikendom putuju na Sljeme, radije koriste žičare i javni gradski prijevoz, a ne automobila.

- Ako ne radite taj tjedan, odite radije kroz tjedan jer će tada biti manje gužvi. Što se tiče skijanja, južina je i visoke temperature. Za sad se skija, ali ako se nastave temperature neće biti moguće skijanje. Ali postoje i druge aktivnosti - istaknuo je.

Pronevjera proračunskog novca u MUO-u

Novi ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Sanjin Mihelić 9. veljače podnio kaznenu prijavu protiv zaposlenice muzeja zbog sumnje u pronevjeru više stotine tisuća eura gradskog novca, otkrio je Tomašević.

- Već sam x puta o tome govorio, da ova uprava ima nultu stopu tolerancije na bilo kakvu korupciju. Uz kaznenu prijavu, pokrenut je i postupak otkaza. Sad je to u rukama policije i drugih tijela, vidjet ćemo kako će se ta stvar razvijati. Nećemo to tolerirati i očekujemo da svi ravnatelji ustanova u takvim situacijama odmah djeluju i podnose kaznene prijavu - dodao je.

Tvrdi da je kaznena prijava podnesena isti dan kad se za nepravilnosti sazalo i tek se mora vidjeti kolika je šteta za sam muzej.

- Ravnatelj to sigurno ne bi prijavio da nije imao osnovanu sumnju da je riječ o pronevjeri novca - kaže Tomašević.

Pad skele i rušenje zida: 'Zagreb je siguran grad'

Zagreb je siguran grad, istaknuo je dogradonačelnik Luka Korlaet na upit oko pada skela po Zagrebu i rušenja zida u Maksimirskoj ulici. Dodao je da je to pitanje za nadležnu inspekciju.

- Apeliram na projektante i izvođače, a posebno na nadzorne inženjere - rekao je Korlaet.

Tomašević je dodao da je stvar u investitorima i tvrtkama koje provode radove koji trebaju raditi po pravilima struke.

Obnova škola u Kajzerici

Sanira se Osnovna škola Kajzerica, potvrdila je Danijela Dolenec.

- Radi se o objektu koji koriste zajedno OŠ Kajzerica i IV. Kajzerice. Već godinu dana nakon otvorenja počele su poteškoće. Pokrenuli smo ozbiljnije radove na školi. Prvi dio radova je dio same fasadije. Do kraja ožujka to bi trebalo biti završeno. Pokrenuli smo i ozbiljniji projekt od milijun i pol eura koji se sad ugovora. Nadam se da će i ti radovi početi u travnju ove godine - rekla je.

Uskoro više...