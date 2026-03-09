Trump: Rat s Iranom završit će brzo. Da oni imaju nuklearno oružje, napali bi s njim Izrael!

Bijela kuća najavila je novo obraćanje Donalda Trumpa medijima. Očekuje se kako će glavne teme biti rat u Iranu, rast cijena goriva... Ali s Trumpom se nikad ne zna. Konferencija je najavljena za 22:30 po srednjoeuropskom vremenu. U ranijoj izjavi za CBS News Trump je poručio kako smatra da je rat s Iranom "više-manje gotov", kazao je i kako je Iran vojno uništen, kako više nemaju ni ratnu mornaricu, ratno zrakoplovstvo...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Pitali su ga ima li i poruku za novog Vrhovnog vođu Irana na što je kratko poručio kako za njega nema nikakvu poruku...

Ranije je Trump poručio kako nije zadovoljan što je Mojtaba Hamnei, sin ubijenog Alija, postao novi Vrhovni vođa Irana, tražio je i da on sudjeluje u tom izboru?! Američki predsjednik je kazao i da ima na umu osobu koja bi trebala zamijeniti Hamneija, ali nije otkrio detalje.

Trump je u svojem večerašnjem govoru rat u Iranu opisao kao "kratkotrajni izlet”, javlja CNN.

- Malo smo otišli na izlet jer smo osjetili da to moramo učiniti da bismo se riješili nekog zla. Mislim da ćete vidjeti da će to biti kratkoročni izlet- kazao je Trump i nastavio:

- Rat s Iranom će završiti dosta brzo. Napali bi nas u roku tjedana dana. To je 100 posto. Bili su spremni. Imali su sve te rakete, više nego što je itko mislio, i planirali su nas napasti. Kao i ostatak zemalja Bliskog istoka i Izrael. Da imaju nuklearno oružje, koristili bi ga u napadima na Izrael. Riješili smo 80 posto njihovih raketnih baza i postrojenja. Uskoro ćemo imati sigurniji svijet kad sve ovo završi - kazao je Trump...

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu