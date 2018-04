Uznemirujuća snimka nesreće: Završio pod kotačima traktora

Šokantna snimka iz Kine pokazuje kako je zbog policajca vozač motocikla umalo poginuo. Motociklist je prolazio pored parkiranog policijskog vozila uz cestu. Policajac je baš u tom trenutku htio izaći iz auta te je vratima udario motociklista.

Motociklist je pao pod traktor s natovarenom prikolicom koji ga je pregazio. Na snimci se vidi da se motociklist pridigao, ali su mu noge ostale zarobljene ispod kotača prikolice. Ubrzo se skupilo više ljudi koji su mu pokušali pomoći. Snimka završava tako da policajac odlazi s mjesta nesreće.

Ne zna se u kakvom je stanju motociklist.

WARNING: GRAPHIC! A motorist gets knocked UNDER a moving truck by a parked police car in China pic.twitter.com/oKitlGWBCf