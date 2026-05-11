UZNEMIRUJUĆE Djevojka u Zagrebu mlatila stranca...
Početkom svibnja u centru Zagreba došlo je do sukoba u kojem je mlađa djevojka udarala Filipinca. Internetom se širi uznemirujuća snimka fizičkog napada.
Do sukoba je navodno došlo nekoliko sati poslije ponoći u Ilici. Muškarac je navodno u Zagrebu boravio turistički.
Uznemirujuća snimka se širi internetom te je stigla i u redakciju 24sata. Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje. U jednom trenu ga ruši na pod i nastavlja udarati.
Okolnosti tučnjave nisu poznati. Policija kaže da su postupali, ali su zatražili pisani upit. Odgovor ćemo objaviti kada stigne.
