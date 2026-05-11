Početkom svibnja u centru Zagreba došlo je do sukoba u kojem je mlađa djevojka udarala Filipinca. Internetom se širi uznemirujuća snimka fizičkog napada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:41 UZNEMIRUJUĆE Djevojka u Zagrebu mlatila stranca... | Video: 24sata

Do sukoba je navodno došlo nekoliko sati poslije ponoći u Ilici. Muškarac je navodno u Zagrebu boravio turistički.

Uznemirujuća snimka se širi internetom te je stigla i u redakciju 24sata. Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje. U jednom trenu ga ruši na pod i nastavlja udarati.

Okolnosti tučnjave nisu poznati. Policija kaže da su postupali, ali su zatražili pisani upit. Odgovor ćemo objaviti kada stigne.