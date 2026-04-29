UZNEMIRUJUĆE Dvojicu Židova napao nožem usred bijela dana u Londonu: 'Vikali smo: Pazite'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Foto: SOCIAL MEDIA

Londonska policija priopćila je da je uhitila 45-godišnjeg muškarca osumnjičenog za pokušaj ubojstva, koji se opirao uhićenju i pokušao napasti policajce

Dvojica Židova izbodena su usred bijela dana u sjevernom Londonu u napadu koji je policija odmah okvalificirala kao teroristički incident. U javnost je dospjela i uznemirujuća snimka koja prikazuje osumnjičenika kako lovi jednog muškarca oko parkiranog automobila, samo nekoliko trenutaka nakon prvog napada. Londonska policija priopćila je da je uhitila 45-godišnjeg muškarca osumnjičenog za pokušaj ubojstva, koji se opirao uhićenju i pokušao napasti policajce.

Napad nožem u Velikoj Britaniji 06:05
Napad nožem u Velikoj Britaniji | Video: 24sata/Reuters

Žrtve, muškarci u dobi od 76 i 34 godine, prevezene su u bolnicu s ubodnim ranama i nalaze se u stabilnom stanju. Napad se dogodio u srijedu, nešto poslije 11 sati ujutro, u četvrti Golders Green, koja je dom velike židovske zajednice.

Prema izjavama očevidaca i sigurnosne organizacije Shomrim, osumnjičenik je bio naoružan nožem i "pokušavao je napadati članove židovske zajednice". Snimka koju je objavio ITV News prikazuje osumnjičenika odjevenog u sive hlače i tamnoplavu jaknu, s bež ruksakom na leđima, kako prati muškarca oko vozila. Isaac Cohen, koji je svjedočio napadu, rekao je novinarima da je napadač izgledao kao da ciljano "traži" Židove.

STRAVA U LONDONU Nožem napadao pripadnike židovske zajednice: Dvoje teško ozlijedio!

​- Vikali smo "pazite" - rekao je Cohen i dodao: "Pokušali smo spasiti ljude".

Stravična snimka napada, koju je objavio CNN, prikazuje trenutak kada je jedan od napadnutih stajao pokraj autobusne stanice kada ga je muškarac gurnuo u prometni znak i više puta izbo. Drugi je hodao ulicom kada je napadnut, povikao je na napadača i uspio pobjeći. Snimku napada podijelilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Snimku možete pogledati ovdje.

Stabbing incident in Golders Green area of London
Foto: Hannah McKay

- Nakon napada na sinagoge, židovske institucije, vozila hitne pomoći u vlasništvu židovske zajednice i sada na Židove u Golders Greenu, britanska vlada više ne može tvrditi da ima situaciju pod kontrolom.

Izjave premijera Keira Starmera nisu zamjena za suočavanje s korijenima antisemitizma koji se širi diljem Ujedinjenog Kraljevstva. 

Britanskim Židovima ne smiju biti potrebne sigurnosne ophodnje i volonteri hitnih službi kako bi mogli otvoreno živjeti kao Židovi. Dosta riječi. Ujedinjeno Kraljevstvo mora djelovati odlučno i hitno - stoji u priopćenju.

A drone view of four ambulances belonging to Hatzola, a Jewish community organisation, that were set on fire in northwest London A Shomrim member stands near the scene after four ambulances belonging to Hatzola, a Jewish community organisation, were set on fire in northwest London A drone view of four ambulances belonging to Hatzola, a Jewish community organisation, that were set on fire in northwest London
Foto: Hannah McKay

Na drugoj snimci, snimljenoj mobitelom, vidi se trenutak uhićenja napadača. Osumnjičenik prilazi policajcima, koji ga upozoravaju da baci nož. Nakon što se oglušio, jedan od policajaca ga je pogodio elektrošokerom, nakon čega je pao na pod. Policajci su ga zatim svladali i razoružali.

Načelnik londonske policije Mark Rowley odao je priznanje policajcima čija je akcija, kako je rekao, "nesumnjivo spriječila daljnje ozljede i spasila živote". Naglasio je da se radilo o policajcima koji nisu bili naoružani vatrenim oružjem i da su se bojali da napadač nosi eksplozivnu napravu.

Stabbing incident in Golders Green area of London
Foto: Hannah McKay

​- Suočili su se s čovjekom za kojeg su vjerovali da je terorist, koji je bio nasilan i predstavljao jasnu prijetnju. Koristeći samo svoju obuku, hrabrost i elektrošokere, uspjeli su ga zadržati dok ih je on i dalje pokušavao napasti i izbosti. Da nije bilo njihove hrabrosti, bojim se i pomisliti kakav bi bio ishod - izjavio je Rowley.

Dodao je da osumnjičenik ima "povijest teškog nasilja i problema s mentalnim zdravljem".

Napad je izazvao oštre reakcije i pozive na hitnu akciju. Glavni rabin Sir Ephraim Mirvis poručio je da "riječi osude više nisu dovoljne" i da je potrebna "smislena akcija".

​- Tužno je reći, ali današnji događaj dokazuje da ako ste vidljivo Židov, niste sigurni i treba učiniti puno više - rekao je za BBC.

Stabbing incident in Golders Green area of London
Foto: Hannah McKay

Čelnica konzervativaca Kemi Badenoch izjavila je kako je sigurnost židovskog naroda postala "nacionalno izvanredno stanje" te da su zajednice "apsolutno prestravljene". Gradonačelnik Londona Sadiq Khan obećao je da će pojačana policijska prisutnost u židovskim četvrtima postati trajna. Oglasio se i Buckinghamska palača, priopćivši da je kralj Karlo "duboko zabrinut" te da su njegove "misli i molitve" uz žrtve.

Ovaj napad posljednji je u nizu incidenata usmjerenih protiv židovske zajednice u Londonu. U posljednjih nekoliko tjedana zabilježeni su pokušaji podmetanja požara u sinagogama, a krajem ožujka zapaljena su četiri vozila hitne pomoći židovske dobrotvorne organizacije Hatzola. U listopadu prošle godine u Manchesteru su ubijene dvije osobe u terorističkom napadu na sinagogu.

Podaci organizacije Community Security Trust (CST) pokazuju da je broj antisemitskih incidenata u Velikoj Britaniji naglo porastao u posljednjem desetljeću, dosegnuvši rekordnu razinu 2023. godine s više od četiri tisuće prijavljenih slučajeva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

