INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filpinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Piše Veronika Miloševski,
Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje

Bili smo u jednom noćnom klubu u centru i izašla sam s frendicom oko 3.15 ujutro van. Sjele smo na pod do dućana i odjednom je pored nas sjeo stranac. Zatim je stigla ekipa od osmero ljudi i krenula ga napadati, ispričala nam je djevojka koja je svjedočila napadu na Filipinca u centru Zagreba početkom svibnja.

Podsjetimo, zagrebačka policija u utorak u ranim večernjim satima uhitila je djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. svibnja u centru Zagreba, kada je napadnut strani državljanin. Uznemirujuća snimka događaja posljednjih dana proširila se društvenim mrežama.

Iz policije su dodali da nad uhićenom djevojkom provode kriminalističko istraživanje. Detalji napada zasad nisu poznati.

Na snimci se vidi kako djevojka Filipinca više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje. U jednom trenu ga ruši na pod i nastavlja udarati. Svemu je svjedočila djevojka koja se našla u blizini, a koja nam se javila.

- Osjetila sam tenzije, pa sam snimala. Djevojka se derala na njega, a prijatelji su je pokušavali zapričati. Da zaboravi na njega. Udarila ga je, a on je tada zavrištao. Njeni prijatelji su je pokušali odmaknuti od njega. Udarila ga je torbicom. Pa se odmaknula. Pitali smo ga je li oke. Bio je u šoku. Pitala sam ga je li dirao tu curu. Rekao je da je gej i da nije - ispričala je.

Tu, kako nam je ispričala, nije stao incident. Djevojka se vratila te ga ponovo napala.

- Pričala sam s njim kad sam vidjela da dolazi ponovo ta ista djevojka. Trčala je prema njemu, bacila torbicu na pod. Opet ga je počela tući, a ja sam bila između njih. udarala ga je preko mene. Udarila je i mene par puta. Odlučila sam se odmaknuti - rekla je čitateljica.

Dodala je kako je primijetila da je policijski auto bio parkiran u blizini, ali da nigdje nije vidjela policajce. Vratila se na ulaz u noćni klub kada joj je ponovo prišla djevojka koja je napala stranca.

- Došla je do mene. Netko joj je rekao da sam snimala sve. Pijana me napala i htjela mi je uzeti mobitel. Obrisala je videe, ali sam ih ja uspjela vratiti nazad. Pričala je da je taj stranac izgubio mobitel i osobu njenoj prijateljici. Nikome nije jasno kako je to bilo kod njega kad se ne znaju. U niti jednom trenu nije rekla da je ukrao - dodala je.

Za Dnevnik.hr. Filipinac je ispričao da se sve dogodilo 2. svibnja oko tri sata ujutro kada se s izlaska vraćao pješice u smještaj.

- Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada - rekao je za Dnevnik.hr.

Tvrdi da je nakon toga napustio mjesto događaja jer se bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem. Napomenuo je da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj, niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja. Pomoć je zatražio od prijateljice koja mu je dala broj hitne službe.

Posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju.

- Tamo vodim vlastiti posao i tvrtku. Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. U nekim se komentarima također tvrdilo da sam se neprimjereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. Te tvrdnje odlučno odbacujem. Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam tako da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i nećakinje koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene - naveo je.

