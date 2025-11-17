UZNEMIRUJUĆI VIDEO Ovako je počeo kaos u Sl. Brodu! Potukli su se stranci. Jedan izboden!

Noćni sukob u slavonskobrodskom naselju Kolonija dobio je nove potvrđene detalje. U sukobu, kako se doznaje, sudjelovali su državljani Vijetnama te jedan državljanin Filipina.

Redakcija 035 portala zaprimila je i videozapis koji prikazuje dio kaosa. Tako se može vidjeti vika, trčanje, skrivanje tragova i pokušaje bijega preko dvorišta. Snimatelj videa ujedno je pomogao policiji u hvatanju jednog od sudionika.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vidio sam ih kako bježe po dvorištima. Jedan je pokušao preskočiti ogradu, sustigli smo ga. Nije bilo ugodno, ali nisam mogao samo gledati - rekao je anonimni svjedok za.035 portal.

Sve je eskaliralo u svega nekoliko sekundi, od povišenih tonova do naguravanja i obračuna hladnim oružjem.

U Policijskoj postaji Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje dojava je zaprimljena oko 22.30 sati. Sukobljene su bile više osoba, svi strani državljani. Jedan 23-godišnji muškarac zadobio je ubodne rane oštrim predmetom. Nakon liječničke pomoći, zadržan je na daljnjem liječenju u slavonskobrodskoj bolnici, a stanje mu je stabilno.

- Više osoba privedeno je u prostorije policije. Nastavljamo kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti - poručili su iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Obračun je započeo u Ninskoj ulici, u blizini Dječjeg vrtića. Mještani navode da je sudjelovalo desetak do dvanaest osoba. Policija je u kratkom vremenu na teren poslala više patrola.

- Bježali su kroz dvorišta, preko ograda, pa čak i po krovu. Jedan je bio krvav, ostali su nestali u mraku. Ovo još nismo doživjeli - rekla je stanovnica Kolonije.