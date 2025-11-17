Obavijesti

News

Komentari 4
STRAŠNO

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Ovako je počeo kaos u Sl. Brodu! Potukli su se stranci. Jedan izboden!

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: < 1 min
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Ovako je počeo kaos u Sl. Brodu! Potukli su se stranci. Jedan izboden!
Foto: 035portal.hr

U Policijskoj postaji Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje dojava je zaprimljena oko 22.30 sati. Sukobljene su bile više osoba, svi strani državljani

Noćni sukob u slavonskobrodskom naselju Kolonija dobio je nove potvrđene detalje. U sukobu, kako se doznaje, sudjelovali su državljani Vijetnama te jedan državljanin Filipina.

Redakcija 035 portala zaprimila je i videozapis koji prikazuje dio kaosa. Tako se može vidjeti vika, trčanje, skrivanje tragova i pokušaje bijega preko dvorišta. Snimatelj videa ujedno je pomogao policiji u hvatanju jednog od sudionika.

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Vidio sam ih kako bježe po dvorištima. Jedan je pokušao preskočiti ogradu, sustigli smo ga. Nije bilo ugodno, ali nisam mogao samo gledati - rekao je anonimni svjedok za.035 portal. 

Sve je eskaliralo u svega nekoliko sekundi, od povišenih tonova do naguravanja i obračuna hladnim oružjem.

U Policijskoj postaji Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje dojava je zaprimljena oko 22.30 sati. Sukobljene su bile više osoba, svi strani državljani. Jedan 23-godišnji muškarac zadobio je ubodne rane oštrim predmetom. Nakon liječničke pomoći, zadržan je na daljnjem liječenju u slavonskobrodskoj bolnici, a stanje mu je stabilno.

- Više osoba privedeno je u prostorije policije. Nastavljamo kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti - poručili su iz Policijske uprave brodsko-posavske.

UHITILI VIŠE LJUDI Drama u Sl. Brodu: Potukla se grupa stranih radnika. 'Jedan se borio za život, operirali su ga!'
Drama u Sl. Brodu: Potukla se grupa stranih radnika. 'Jedan se borio za život, operirali su ga!'

Obračun je započeo u Ninskoj ulici, u blizini Dječjeg vrtića. Mještani navode da je sudjelovalo desetak do dvanaest osoba. Policija je u kratkom vremenu na teren poslala više patrola.

- Bježali su kroz dvorišta, preko ograda, pa čak i po krovu. Jedan je bio krvav, ostali su nestali u mraku. Ovo još nismo doživjeli - rekla je stanovnica Kolonije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
PRAVI UDAR ZIME

Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'
HEROINE GRADA

Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'

Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Ovo su njihove priče...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025