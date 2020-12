Gdje su nestali “pobjednici iz prvog poluvremena”? U drugom poluvremenu Vlada srlja iz greške u grešku. U onom najvažnijem – borbi protiv epidemije – te su greške postale vidljive i laicima.

Nejednaki kriteriji, političke iznimke, tretiranje virusa kao mikroorganizma koji ima poseban senzibilitet prema političkoj bazi HDZ-a, pa zaobilazi crkvena, stranačka i domoljubna okupljanja, a harači po svima ostalima, jasno se uočavaju u odlukama Stožera. Na ovo se može primijeniti podvarijanta Arhimedova zakona: količina politike koja uđe u Stožer i istisne stručnost oduzima Stožeru na vjerodostojnosti onoliko koliko teži struka istisnuta politikom. A to je u ovom slučaju mnogo. Rezultati su, nažalost, ne samo vidljivi nego i brojivi. Po incidenciji na 100.000 stanovnika, po broju mrtvih i zaraženih, s dna svjetskih ljestvica penjemo se prema čelnim mjestima.

Ako se ovako nastavi, do proljeća će broj mrtvih zbog pandemije dosegnuti polovicu broja ratnih žrtava, iz četiri puta duljeg razdoblja. To je katastrofa, a Vlada opet kani lavirati za praznike, pa malo stezati i malo otpuštati remen. No nije samo lutanje - ili glavinjanje – oko korone nešto što razočarava građane. To je loša taktika, a Vlada je još lošiju strategiju, kupusaru sastavljenu od navrat-nanos napabirčenih ciljeva (koji su međusobno i kontradiktorni) platila više od 32 milijuna kuna – i sad o njoj šuti.

Tko je uzeo koliko milijuna? Tko je radio recenzije, kako je takav dokument mogao proći? Zašto za 32 milijuna kuna nisu angažirani nobelovci (više od 4 milijuna eura ne bi odbio ni jedan!)? Sve to ne znamo, a Vlada šuti. Čista jedinica.

Vlada, zapravo, znanost i struku doživljava samo kao ukras, kao masku oko politike. To se jasno vidjelo na “izbačeni ste – niste izbačeni” odnosu prema članovima Vladina znanstvenog savjeta za borbu protiv korone. Svi oni koji su zagovarali mjere koje ne odgovaraju političkom interesu Vlade, odnosno HDZ-a, u čudnom su manevru zamoljeni da odu, a dan kasnije zamolili su ih da ostanu.

Malo manje skandale, ali na redovitoj bazi, Vladi priređuje i Tomislav Ćorić, ministar napuhan poput balona s helijem. U nizu afera i aferica izdvajamo najvažniji proces – tiho gašenje hrvatske naftne industrije, koja se polako ali sigurno seli pod Orbanov suverenitet. Uz ovakvu politiku opstanak riječke rafinerije također je upitan.

Zdravko Marić - 2

IMA JOŠ ZA RADITI - Uspio je posložiti proračun i ostaviti porezno rasterećenje, zato zaslužuje pozitivnu ocjenu. PDV ne želi dirati, to se može razumjeti, ali proračun je trebao osigurati pravičnije kompenzacije.

Tomo Medved - 2

DESNI OSIGURAČ - Medved je potvrdio zadnju ocjenu naših novina - on je u biti desni osigurač Plenkovićeva političkoga kursa. Ta je uloga još više došla do izražaja kad je premijera pogodio virus korone. Drugih uloga nije igrao.

Davor Božinović - 2

NEMOĆAN - Pred očima ministra policije dva puta su masovno kršene epidemiološke mjere, u Splitu i Vukovaru, a policija je bila nemoćna.

Nikolina Brnjac - 2

KASNE ODLUKE - Smanjila stope za obračun i plaćanje članarina u turističkim zajednicama zbog pada aktivnosti, a novim mjerama ukinute sportske aktivnosti.

Boris Milošević - 3

HRABROST - Potpredsjednik Vlade kotira kao član kabineta zadužen za žalobne događaje i malo što drugog. Bio je u Vukovaru, zatim na Sljemenu govorio o ubojstvu obitelji Zec.

Darko Horvat - 1

PRAZNE PRIČE - Sve dok ljudi čiji su domovi razrušeni u potresu žive u kontejnerima, a u obnovi nismo stigli dalje od najava koje dobro zvuče, teško da ministar može dobiti prolaznu ocjenu.

Marija Vučković - 2

SLABO VIDILJIVA - Ministrica poljoprivrede izgleda kao da radi u “vladi u sjeni” - ali ne, ona radi u pravoj vladi, samo je u zadnje vrijeme slabo vidljiva. Nadamo se da radi na povlačenju novca iz EU.

Nina Obuljen Koržinek - 2

KRITIKE - Samostalni umjetnici i zaposlenici javnih kazališta vape za pomoći ističući da su potpore dobili samo za prva tri mjeseca. Ministrica odgovara da su pomogli i više, unatoč mjerama.

Oleg Butković - minus 3

NA TERENU - Bacio se na projekte pa posljednjih dana obilazi razna gradilišta, nadgleda gradnju cesta, a napokon je na red došla i modernizacija željezničkog voznog parka.

Radovan Fuchs - minus 3

MIR U RESORU - Situacija nije idealna, ali ministar Fuchs zasad uspijeva održati mir između resora i premijera. Za ravnatelje i nastavnike očito ima sluha, za učenike baš i nema.

Vili Beroš - 2

IZGUBIO SE - I dalje javnost ne zna koji su kriteriji za pooštravanje ili ublažavanje epidemioloških mjera. Prolaznu ocjenu dobiva jer će nagraditi zdravstvene radnike.

Gordan Grlić Radman - 2

NEVIDLJIV - Otkriva se kako ministar vanjskih poslova sudjeluje na mnogo međunarodnih konferencija i bilateralnih sastanaka, no gotovo je nevidljiv u javnom prostoru.

Josip Aladrović - 2

SLABO RADI - Bavi se mjerama i komunikacijom s poduzetnicima iako to nije njegov posao. Ali taj dio barem odrađuje, za razliku od kolege Tomislava Ćorića.

Nataša Tramišak - 2

SKRIVA SE - Ministrica se i dalje trudi biti što manje vidljiva. Čak i ono što radi teško dopire do javnosti. Hrvatska je na 36 posto povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.

Ivan Malenica - minus 3

IMA RJEŠENJA - Uhvatio se vrućega krumpira u pravosuđu, u kojem se još ne snalazi, ali pokušava. Barem predlaže neka rješenja, koja su tek mali koraci naprijed.

Mario Banožić - 2

IZVLAČI SE - Vojska je odradila dobar posao u logističkoj pripremi za borbu protiv pandemije. Ali uopće ne govori kako ćemo financirati novu eskadrilu aviona.

Tomislav Ćorić - 1

NE ZNA POSAO - On je taj koji je još prije zatvaranja dijela gospodarstva trebao obaviti razgovore. Ne samo da to nije učinio nego se obrušio i na poduzetnike.

Andrej Plenković - 1

BEZ ISPRIKE - Početkom studenog izjavo je da epidemija stagnira. Ona se razbuktala. Nije se ispričao, a nije ni pokušao ispraviti greške. Nove mjere uvedene su nakon Vukovara, čime je pokazao da se Stožer itekako vodi politikom