Vagić: 'U Areni trenutno imamo 33 pacijenta, očekujemo ih još'

Očekujemo, s obzirom na ovo brojno stanje i situaciju u "Franu Mihaljeviću" i KB Dubrava, povećani priljev pacijenata, a sukladno tome pripremamo i zdravstvene radnike, poručio je Vagić

<p><strong>Davor Vagić</strong>, voditelj liječničkog tima Arene izrazio je sućut obitelji preminulog pacijenta te dodao kako je pacijent bio u terminalnom stanju tumorne bolesti te da je trebao biti premještan u dom na palijativnu skrb. </p><p>- Prije toga se trebao napraviti bris, napravljen je bris i došlo je da je pacijent Covid pozitivan. U tom trenutku je naš liječnički tim odlučio da se pacijenta, jer smo mi dio KBC-a Sestre milosrdnice, prebaci ovdje, jer ovdje ima svu liječničku i sestrinsku skrb koju treba imati, zbog toga da dio naše kirurgije i zatvarati se u tom dijelu - objasnio je Vagić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3938444/sve-je-iznenadila-smrt-pacijenta-iz-arene-gost-rtl-a-danas-je-voditelj-lijecnickog-tima-arene-davor-vagic/" target="_blank">RTL Danas</a>. Istaknuo je kako bi se i dalje mogli zbrinjavati hitni i onkološki pacijenti te da je pacijent umro od maligne bolesti s infekcijom Covida. </p><p>- Smrtni ishodi su nešto što mi definitivno ne želimo. Da li su mogući smrtni ishodi, ako je ovo stacionar i ako je dio zdravstvenog sustava, mi to ne želimo, ali da je teoretski moguće, definitivno je. Pogotovo jer imamo pacijente koji su u starijoj životnoj dobi - rekao je Vagić.</p><p>Vagić tvrdi kako ministar Beroš nije bio obaviješten jer to nije bio događaj koji nije bio ''problematičan''. </p><p>- To je bio jedan očekivani razboj događaja, od pacijenta za kojeg smo očekivali da će se to vrlo brzo dogoditi. On je prijavljen u onaj dio statistike, ali nije bilo razloga da se posebno izdvaja ovaj pacijent zato što se nije dogodilo ništa što bi bio neželjeni ishod događaja - tvrdi Vagić.</p><p>Još jedan pacijent je intubiran i vraćen u KB Dubravu u utorak. </p><p>- Trenutno imamo 33 pacijenta u stacionaru Arena Zagreb, 12 ih je već otpušteno u tome dijelu. Očekujemo, s obzirom na ovo brojno stanje i situaciju u "Franu Mihaljeviću" i KB Dubrava, povećani priljev pacijenata, a sukladno tome pripremamo i zdravstvene radnike. Upravo se dogovara još zdravstvenih radnika koji će doći iz KBC-a Sestara milosrdnica. Ovo što se događa je planski i idemo prema tome da možemo zbrinjavati još pacijenata - pojasnio je Vagić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a582923/Vagic-S-obzirom-na-situaciju-ocekujemo-povecani-priljev-pacijenata-u-Arenu.html" target="_blank">N1</a>. </p><p> </p><p> </p>