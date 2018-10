Vakula upozorio: 'Ono što nam slijedi moglo bi ući u povijest...'

I dok će nekima tijekom četvrtka smetati pun Mjesec, neki će sve više osjećati skoru promjenu vremena - zatopljenje i južinu, s kojom će doći i mjestimice obilnija kiša, osobito na Jadranu i područjima uz njega za vikend i u ponedjeljak, kada će biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, navodi glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Dodaje kako će mnogima na Jadranu nevolje dodatno prouzročiti i većinom jako, često i olujno jugo.

- I u sjevernijim će krajevima biti relativno vjetrovito, ali uz manje kiše, na istoku Hrvatske ponegdje do nedjelje vjerojatno i nimalo. Premda će biti relativno toplo, ovise li vam aktivnosti sljedećih dana od vremena - u većini Hrvatske najbolje ih je obaviti u četvrtak i petak - navodi Vakula.

Četvrtak - većinom sunčano, ujutro još bura

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačnije će, uz mogućnost poneke kišne kapi biti u noći i ujutro, a tijekom dana će se razvedravati pa će poslijepodne biti pretežno sunčano, uz uglavnom slab jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 3 do 7 °C, a najviša 15 do 17 °C.

U središnjoj Hrvatskoj sunčanije i malo toplije nego na istoku, ali malo hladnije nego u srijedu, kada je temperatura zraka u mnogim mjestima bila i viša od 20 °C. Ujutro je mjestimice moguća magla, osobito na Banovini i Kordunu, te u kotlinama gorske Hrvatske. Tijekom dana će u gorju i na sjevernom Jadranu biti većinom sunčano, na moru i vedro. U noći i ujutro ponegdje jaka bura s olujnim udarima brzo će prestati, a zamijenit će je uglavnom slab jugozapadni i južni vjetar, na otvorenome i umjereno jugo. Stoga će more biti većinom umjereno valovito. Temperatura zraka ujutro od 0 do 4 °C, uz more 10 do 14 °C, a najviša od 16 do 20 °C.

Podjednake će vrijednosti biti i u Dalmaciji, gdje će također biti sunčano, u mnogim dijelovima i vedro, najprije uz buru, koja do jutra mjestimice može imati i olujne udare, zatim još uglavnom slab jugozapadnjak i jugo.

I na jugu Hrvatske će oblaka biti malo, ponegdje i nimalo, a more će biti umjereno valovito, temperature kao zrak sredinom dana i poslijepodne. Ponegdje jaka bura s olujnim udarima prijepodne će slabjeti, a poslijepodne će biti mjestimice umjerenog sjeverozapadnog i zapadnog vjetra.

Od petka - oblačnije, kišovitije, vjetrovitije...

Vakula navodi kako će u nastavku ovog tjedna i početkom sljedećega na kopnu biti toplije, osobito ujutro, ali većinom i vjetrovitije, uz često umjeren, gdjekad i jak južni i jugozapadni vjetar, u nedjelju i ponedjeljak i jugoistočni. I kiša će biti sve češća i obilnija, u petak najprije u gorju, zatim i drugdje, osobito u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će na istoku do nedjelje većinom izostati.

Na Jadranu će biti još kišovitije, uz često obilne pljuskove praćene grmljavinom, osobito od subote do ponedjeljka, kada ponegdje može pasti i više od prosječne količine kiše za cijeli listopad, a ne smije se isključiti ni mogućnost novih rekorda. Osim kiše, poteškoće će mnogima stvarati i većinom jako, često i olujno jugo.

- Iznadprosječna toplina sljedećih dana dodatno će povećati u većini Hrvatske ionako relativno veliko odstupanje od prosječne temperature zraka dosadašnjeg dijela mjeseca pa će se ovaj listopad još više približiti najtoplijima u povijesti mjerenja, a ponegdje ih možda čak i nadmašiti - prognozira Vakula.

