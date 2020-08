Vakula: Ovo je tek početak... Prognoza za proslavu Oluje? Ne kao prije 15 godina, ali svježe

Za cijelu Hrvatsku na snazi je narančasti meteoalarm koji označava neuobičajene vremenske prilike i vrijeme koje se ponegdje može okarakterizirati kao opasno. Od četvrtka opet mirnije...

<p>Ovo je tek početak ozbiljne promjene vremena koja nam je stigla u ponedjeljak, a utorak je zahvatila cijelu Hrvatsku, upozorio nas je HRT-ov meteorolog <strong>Zoran Vakula </strong>koji također napominje da će, suprotno prvim najavama, ovako (ne)vrijeme potrajati. </p><p>- Na žalost mnogih, val vrućine je prekinut, a kiša neće biti samo kratkotrajna kako je prije djelovala - prognozira Vakula i najavljuje kako će sve do četvrtka kiša biti česta, povremeno i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, mjestimice i uz olujna nevremena s tučom, na Jadranu i pijavice.</p><h2>Izdano niz upozorenja za cijelu Hrvatsku</h2><p>Za cijelu Hrvatsku na snazi je narančasti meteoalarm koji označava neuobičajene vremenske prilike i vrijeme koje se ponegdje može okarakterizirati kao opasno.</p><p>Meteoalarm je u utorak izdao narančasto upozorenje za područje Istre, Kvarnera i podvelebitsko područje, dok je za ostatak Hrvatske izdano žuto upozorenje, izuzev Slavonije i Baranje.</p><h2>Sredinom tjedna svježije, uz čestu kišu, pa stabilnije</h2><p>U srijedu svježije, u kopnenom području uz pretežno oblačno i kišovito vrijeme, te često umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će dojmu svježijeg pridonositi i od ponovno sunčanijeg četvrtka, kada će temperatura opet rasti, a kiša biti sve rjeđa, javlja <a href="https://www.hrt.hr/640686/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-482020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>I na Jadranu do četvrtka nestabilno, uz povremene mjestimične pljuskove i grmljavinu, te na sjevernom dijelu uz buru - u srijedu ponegdje i jaku, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a prema jugu slabiji i promjenjiviji vjetar.</p><p>Uz sve više sunčanih sati opet će sve češće biti vruće.</p><h2>Posebna prognoza za Knin i okolicu za 25. godišnjicu obilježavanja Oluje</h2><p>25. godišnjica 'Oluje' neće biti vruća kao većina prošlih, pogotovo ne kao ona 2017. godine, kada je najviša temperatura zraka bila čak 41,6 °C. Štoviše, bit će jedna od svježijih, ali ipak ne kao 2005. godine, kada je najviše izmjereno samo 20 °C, poručio je Vakula.</p><h2>Mazzocco Drvar: Utakmica (ljeto) traje dok sudac ne odsvira kraj!</h2><p>Nakon kraćeg vala velikih vrućina kojih nije bilo previše u srpnju, zanimalo nas je zašto su gotovo sve sezonske prognoze najavljivale sunčano i toplo ljeto, a ono je sve samo ne takvo.</p><p>RTL-ova meteorologinja <strong>Dunja Mazzocco Drvar</strong> malo nas je spustila na zemlju.</p><p>Prognoze, kako kaže, možda nisu najavljivale kišni srpanj, ali bilo bi nepošteno tvrditi da je prognoza kriva.</p><p>Ljudi su, kako kaže, nestrpljivi, ali i to je sasvim normalno.</p><p>- Ljeto još nije gotovo pa bi bilo nepošteno tvrditi da je prognoza kriva. Možemo govoriti o nekim elementima prognoze koji su se dosad pokazali pogrešnima, a takvih nije baš puno. Recimo, mnogi su bili razočarani lipnjem kojega su po subjektivnim dojmovima proglasili hladnim i kišnim. Međutim, podaci ih opovrgavaju. Naime, prema klimatskim analizama DHMZ-a, lipanj je bio normalan, odnosno prosječan. U cijeloj zemlji ugrijalo je taman toliko koliko je i uobičajeno kroz dulje nizove godina, a i oborina je bilo onoliko na koliko bi se kladio jedan konzervativni statističar - kazala nam je Dunja. </p><p>Prvo je razočaranje, napominje, bilo samo dijelom opravdano. </p><p>- Prvi, ovo je prvi takav lipanj u zadnjih desetak godina, globalno zatopljenje koje je uzelo maha u ovom stoljeću nas je naviknulo na velike vrućine već i prije kalendarskog početka ljeta pa je razumljivo da su ljudi to očekivali i ovaj put. Međutim, u prognozama smo naglašavali da će lipanj biti umjereniji od prošloga što je očito prošlo nezapaženo. Dijelom je to razočaranje posljedica današnjeg načina života, moramo sve imati odmah i sada. Ako je najavljeno vruće ljeto, a vrućina nije stigla 1. lipnja, ili, hajde, ako ste malo popustljiviji, 21. lipnja, onda je prognoza pogrešna - pošpotala nas je Dunja.</p><h2>Korona je ove godine kriva za sve pa i za 'pogrešne' prognoze</h2><p>Dunju smo pitali 'zar je važno tko je kriv' u spomenutim sezonskim predviđanjima. Ako je, je li krivo more, korona, masoni...</p><p>Ispalo je da je korona imala svoje prste u tome, vjerovali vi to ili ne.</p><p>- Moram za početak reći da se ja ovdje osvrćem prije svega na Hrvatsku, ali možemo pogledati i Europu u cjelini. Tu je već situacija dosta zeznutija, puno je više elemenata u kojima se pogriješilo. Mi smo dijelom ublažili moguću katastrofalno lošu sliku time što nismo prenijeli izvornu Accuweatherovu prognozu nego smo je, kao i uvijek, ozbiljnijom analizom modificirali za naše podneblje. Osim njihove, analizirali smo sve dostupne materijale globalnih modela za dugoročne prognoze, analizirali vremenske obrasce koje smo imali u proljeće i tražili primjere iz prošlosti kad su se oni slično pozicionirali. Tako smo dobili najvjerojatniji mogući razvoj vremenskih obrazaca kroz tri sljedeća mjeseca - ispričala nam je Dunja o samom procesu predviđanja dugoročne prognoze. </p><p>Činjenica jest da meteorološki modeli značajno trpe zbog nedostatka zrakoplovnih mjerenja, pisao je o tome i New York Times, a to nam je potvrdila i naša sugovornica.</p><p>- Ukratko, broj zrakoplovnih podataka zbog otkazivanja letova tijekom pandemije smanjio se za otprilike 65 posto što može dovesti do grešaka u prognozama od 3 do čak 15 posto. Naravno da se sve greške pomno analiziraju i da se iz njih uči. Učimo i mi koji samo tumačimo meteorološke podatke, a još je važnije da uče kolege koje konstruiraju meteorološke modele i koji će i iz ovoga zasigurno izvući neke dobrobiti - poručila je Dunja za kraj.</p>