Jaki udari orkanskog vjetra: U Splitu je jutros padao i snijeg

Prognoza ostvarena! Umjesto snijega, kiša i tuča pogodile su mnoge kopnene krajeve. Tu i tamo, bili su praćeni olujnim vjerom, munjama i gromovima. Tijekom srijede puhat će još jači vjetar, prenosi HRT.

Prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda za Zagreb i zagrebačko područje najavljeni su olujni udari sjevernog vjetra, srednje brzine 40–55 km/h, s najjačim udarima od 55-105 km/h, koji mogu uzrokovati poremećaje u prometu, oštećenje konstrukcija, lomljenje i padanje grana. Sve gradske i sve hitne službe su u pripravnosti te će intervenirati prema potrebi, a građane molimo za dodatni oprez.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vrijeme će se smiriti od četvrtka do nedjelje. Najavljuju stabilnije, mirnije i sunčanije, no pripremite toplije cipele i odjeću. Temperaturni minusi očekuju se diljem unutrašnjosti, a i ponegdje blizu mora će se jutarnja hladnoća osjetiti do kosti. Poslijepodneva će biti toplija, od nedjelje i oblačna uz jugozapadnjak i jugo kada se mogu očekivati i vjetrovi i kiša.

U nizinskom dijelu je moguća susnježica, a u gorju uglavnom snijeg. Prema večeri smanjenje naoblake i razvedravanje sa zapada.

Promjenjivo oblačno i izrazito vjetrovito, ponegdje malo oborine, uglavnom u kopnenim područjima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Puhat će jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu tramontana i bura mjestimice s orkanskim udarima.

Najviša dnevna temperatura u srijedu očekuje se između 2 i 7 u unutrašnjosti te od 6 do 11 °C duž obale i na otocima.

Od četvrtka mirnije, stabilnije, sunčanije, do nedjelje i suho, ali ...

Nakon mnogima nepovoljne srijede u četvrtak na kopnu slabljenje vjetra i sunčanije vrijeme, ali uz hladno jutro i "minuse". U petak i subotu u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka, no zadržat će se uglavnom suho i razmjerno hadno. Od nedjelje promjenljivo i u gorju uz porast vjerojatnosti kiše. Uz jačanje jugozapadnjaka i temperatura će porasti.

Do subote će razmjerno hladno biti i na Jadranu, osobito još u četvrtak uz jaku, u početku i olujnu buru. A u petak i subotu će sjeverozapadnjak i bura biti slabiji. Sve do subote na Jadranu će prevladavati sunčano i stabilno. Zatim će zapuhati jugo, naoblaka porasti te mjestimice biti i kiše, ponajprije na sjevernom dijelu.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U Splitu snijeg

U Splitu je jutros povremeno bilo susnježice, a slab snijeg pada sve do Klisa. Povremeno ga ima u velikom dijelu Zagore, a dio imotskog područja je jutros osvanuo pod tankim snježnim pokrivačem, javlja Dalmacija Danas.

Oprezno na cestama

Zbog olujnih udara vjetra na dionici državne ceste DC1 Vaganac- Korenica-Udbina-Gračac, brze ceste Solin-Klis (DC1) i na državnoj cesti između graničnog prijelaza i mjesta Ličko Petrovo Selo (DC217) promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Zbog vjetra se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica na dionicama cesta u unutrašnjosti.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su:

- trajektne linije: Zadar-Ist-Olib-Premuda, Split-Vela Luka, Ubli-Vela Luka-Split, Sumartin-Makarska i Sućuraj-Drvenik;

- brodske linije: Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Preko;

- katamaranske linije: Olib-Silba-Premuda-Zadar, Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Split-Milna-Vis, Split-Bol-Jelsa, Milna-Rogač-Split.

Tema: Hrvatska