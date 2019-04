Stižu nam topliji dani, ali prije toga ćemo još trebati kišobran

U svojim stihovima Zoran Vakula dotaknuo se nedavne suše, ali i kiše koja je padala cijeli prošli tjedan. Kaže kako je ljudima već dosta i da jedva čekaju sunčanije dane, koje je najavio za sljedeći tjedan, ali uz upozorenje da će jutra biti hladna i s mrazom, a poslijepodne toplo. Dodao je i kako nas prije sljedećeg tjedna očekuje još kiše, a na većini Jadrana i bura. Danas će biti većinom svježe, ponegdje s kišom, a u gorju i snijegom. Puhat će bura i jugo.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Vakulina prognoza u stihovima:

"Ljudskom srcu uvijek nešto treba, zadovoljno nikad posve nije...",

Preradovićevi stihovi poznati su još otprije...

Primjenjivi su, ali i do sada nepoznati ovi koji će uskoro,

puuuuno lošiji od onih koje piše i pjeva Škoro,

a i ostali članovi žirija Zvijezde pjevaju,

koji i koje nam subotama milozvučje i "vedrinu" daju.

No, cilju - svrsi će ipak poslužiti,

i specifičnu vam prognozu omogućiti...

Elem, kad je tjednima pa i mjesecima vladala suša,

mnoge je već zbog tvrde zemlje zaboljela duša,

i pitali su se hoće li napokon neka sila viša

dati da kod njih padne znatnija kiša.

A nakon malo više od tjedan dana kiše, u petak u gorju čak i snijega,

sve ih je više koji pišu, zovu i prigovaraju kako im je dosta svega.

Hvata ih depresija od oblačnog i kišovitog vremena,

i zaželjeli su da im se opet pošteno vidi sjena.

I hoće - u sljedećem tjednu opet stižu sunčaniji i topliji dani,

ali prije njih će još mnogima zatrebati kišobrani.

A na većini Jadrana, osobito sjevernog - i burobrani!

I toplija će jakna još dobro doći,

najprije zbog dnevne svježine,

i ne baš česte u ovom dijelu godine,

zatim i još hladnijih jutara i noći.

Sredinom sljedećega tjedna imat ćemo svojevrsni temperaturni jaz:

poslijepodneva će biti sve toplija, a ujutro na kopnu prijeti mraz!

Za one koji nisu ljubitelji poezije, Vakulin kolega, Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a napravio je i 'normalnu prognozu', piše HRT.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno, a povremene kiše bit će mnogo manje nego u petak. Puhat će slab do umjeren vjetar, većinom sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 7 i 10 °C.

Oblačno će biti i u središnjoj Hrvatskoj, također povremeno sa slabom kišom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura uglavnom između 4 i 8 °C.

I u gorju će još uglavnom u prvom dijelu dana biti povremenih slabih oborina, u višim predjelima i susnježice i snijega. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno i uglavnom suho. Puhat će ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, uz valovito more. Najniža temperatura u gorju od 0 do 3 °C, a najviša od 3 do 6 °C. Na obali ujutro oko 9 °C, a danju oko 13 °C.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali i mjestimice malo kiše, većinom u južnijim predjelima. Puhat će slaba i umjerena bura, a prema jugu i istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 °C u Zagori do 11 °C na obali, a dnevna između 13 i 16 °C.

Na jugu Hrvatske promjenljivo, mjestimice s kišom, vjerojatno i u obliku ponekog pljuska s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo i istočni vjetar pratit će i malo do umjereno valovito more. Temperatura zraka većinom između 10 i 15 °C, u zaobalju ujutro ponegdje niža."

Od nedjelje sve manje oborine i viša poslijepodnevna temperatura, ali i niža jutarnja...

- Na kopnu će još i u nedjelju povremeno biti malo kiše. Početkom novog tjedna stabilizacija i razvedravanje, pa će veći dio tjedna prevladavati sunčano. U nedjelju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, u ponedjeljak i jak, a od utorka vjetar većinom slab. Dnevna temperatura u porastu, a jutarnja u utorak i srijedu niža, pa ponajprije po kotlinama pri tlu može biti slabog mraza.

Na Jadranu će u nedjelju još biti promjenljivo uz češće kišu nego u subotu, u Dalmaciji i poneki pljusak s grmljavinom. U ponedjeljak razvedravanje, na jugu uz još moguće lokalne pljuskove, a od utorka pretežno sunčano. U nedjelju na sjeveru umjerena bura. U ponedjeljak bura jača i širi se na cijelu obalu, a već u utorak slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će u porastu - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

HAK: Između Kikovice i Delnica zbog vjetra samo osobna vozila

Zbog vjetra, samo za osobna vozila, otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica, a obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar - DC3, a na Jadranskoj magistrali, između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Olujni vjetar usporava promet i na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče između vijadukta Božići i južnog portala tunela Sveti Rok, gdje se vozi uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Vozačima iz HAK-a savjetuju vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put kroz gorska područja ne kreću bez zimske opreme jer su u predjelima višim od 500 metara mogući susnježica i snijeg.

Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvora Bisko i čvora Blato na Cetini u smjeru Dubrovnika, prometna je nesreća na autocesti A3 između čvora Županja i čvora Spačva u smjeru Lipovca.

Do 15. travnja obvezna je upotreba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj.

Na trajektnoj liniji 433 Zadar-Sestrunj-Zverinac-Molat povratno putovanje iz luke Molat bit će u 16,45 umjesto u 15 sati.

Kolona teretnih vozila na autocesti A3 Bregana-Lipovac, kraj graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko tri kilometra pa iz HAK-a korisnike mole za strpljenje.

