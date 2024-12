Vakula upozorava: Opasni vremenski uvjeti već početkom godine. Doček u minusu...

Meteorolozi HRT-a, Krunoslav Mikec i Zoran Vakula, objavili su prognozu za nadolazeće dane i dugoročnu prognozu za sljedećih šest mjeseci. Prema njihovim najavama, Silvestrovo će biti stabilno, no to ne znači potpuno mirno vrijeme. U meteorološkom smislu očekuje se malo ili nimalo vjetra te pretežno vedro nebo, iako ni to ne isključuje mogućnost oborina.

U novogodišnjoj noći unutrašnjost će zahvatiti temperaturni minusi, ponegdje i magla ili izmaglica. Maglovito vrijeme moguće je i na sjevernom dijelu Jadrana.

Prema DHMZ-u, sutra ujutro očekuje se sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Vjetar će biti uglavnom slab, a na Jadranu će ujutro puhati mjestimice umjerena bura, koja će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniže temperature kretat će se od -8 do -3 °C na kopnu, a na obali između 5 i 10 °C. Najviše dnevne temperature dosezat će od 4 do 9 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti između 13 i 18 °C. U novogodišnjoj noći prognozira se vedro nebo uz mogućnost lokalne magle. Temperature će se kretati od -4 do 1 °C na kopnu i od 6 do 11 °C na Jadranu.

U srijedu i četvrtak bit će djelomice ili pretežno sunčano, a u četvrtak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru povremena kiša. U petak stiže promjena – na Jadranu kiša i pljuskovi, a na kopnu kiša i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u petak sjeveroistočnjak. Temperature će u četvrtak blago porasti, no u petak na kopnu osjetno pasti.

Dugoročna prognoza za 2025. sugerira nastavak trenda viših temperatura, no preporučuje se praćenje kratkoročnih prognoza i upozorenja, jer se već početkom godine očekuju opasni vremenski uvjeti.