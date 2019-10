Valamar: od stipendije do karijere u turizmu

Kuhar sve mora znati i ne planiram stati učiti, govori mlad i ambiciozan kuhar Marcelo Vrdoljak, koji je karijeru započeo u Valamaru. Iza njega je treća odrađena sezona u najvećoj turističkoj kompaniji u Hrvatskoj. “Valamar je odličan poslodavac. Ima puno objekata na različitim destinacijama, a svaka od njih podrazumijeva i novo iskustvo. Puno se toga može naučiti i uz dobru volju lako je i napredovati. Nama koji dolazimo iz drugih dijelova zemlje, osiguran je i smještaj”, nastavlja svoju priču 19-godišnji Iločanin.

Prva iskustva u turizmu Marcelo Vrdoljak je u Valamaru stekao kao stipendist, još kao učenik drugog razreda Strukovne škole Vukovar, smjer kuhar. Valamar učenicima u cijeloj Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom turizma nudi atraktivan program stipendiranja u vrijednosti od 1200 kuna mjesečno tijekom školske godine, u trajanju od deset mjeseci, sve do završetka školovanja.

Foto: ROBERT MARIC

“Stipendiju sam primao godinu dana. Osjećao sam se kao da netko ulaže u mene i potiče me da se razvijam u dobrom smjeru. Takvo što te motivira i da sam sustavno radiš na svojim vještinama i znanjima. S ovoliko godina imati toliko mogućnosti, e to je super osjećaj”, kaže Marcelo. Osim toga, stipendistima koji se zaposle u Valamaru osigurane su i druge mogućnosti razvoja karijere, uz brojne vrhunske edukacijske programe i mentore. Jedan od njih je V-Akademija, program treninga specijalističkih znanja. Uskoro bi to mogla biti sljedeća stepenica u njegovoj karijeri jer je i predložen za V-Akademiju, što je samo jedna u nizu pohvala i poticaja poslodavca.

Prvi njegov posao u Valamaru bio je hotel Miramar u Rapcu. “Nakon toga sam radio u tratoriji La Pentola u kampu Lanterna, a poslije u à la carte restoranu Grano duro. Uz to što sam puno naučio u ta tri restorana, imao sam prilike raditi sa sjajnim ljudima i upoznati nove kolege”, kaže. Najviše voli raditi u à la carte restoranima jer su izvrsni za profesionalni razvoj. Što se tiče posebnih zahtjeva, kaže, nema toga što on i njegovi kolege ne mogu napraviti. “Bude izazovno kad nam dođu grupe gostiju, pa se u jedan čas napuni cijela terasa. Naravno, ne želite da netko dugo čeka jelo. Tu naši šefovi moraju prvo napraviti dobru organizaciju, a onda mi, kao uigrani tim, napravimo odličan posao”, kaže te napominje da se sve uvijek napravi kako bi gost bio zadovoljan.

Foto: ROBERT MARIC

“Gosti na morskim destinacijama najviše, naravno, traže ribu i riblje specijalitete, ali mnogi naručuju i meso. Najviše volim raditi umake i pašte, no u svemu tome preferiram raznolikost jer mi je najdraže naučiti nešto novo. Još sam prilično mlad, tako da još mnogo mogu naučiti. Kuhanje me baš jako zanima, pronašao sam se u tome”, otkriva nam i zaključuje: “Trudom, radom i voljom može se doći do super karijere.”

Valamar Riviera i ove godine raspisuje natječaj za učeničke stipendije za školsku godinu 2019./2020. za turističko-ugostiteljska zanimanja kuhar, konobar, slastičar i turističko-hotelijerski komercijalist. Na atraktivnim destinacijama od Istre i Kvarnera do Dubrovnika, učenici imaju priliku odraditi kvalitetnu praksu, a nakon završetka školovanja osigurano im je i prvo zaposlenje kod vodećeg poslodavca u turizmu u Hrvatskoj. Osim toga, Valamar svojim stipendistima koji dolaze iz drugih destinacija osigurava smještaj i prehranu. Svi Valamarovi stipendisti imaju atraktivne uvjete rada i razvoja kod top poslodavca. Prvi put ove godine Valamar samostalno raspisuje natječaj za pet stipendija za koje se mogu natjecati i učenici elektrotehničkih škola. Valamar je najveći pojedinačni stipenditor u Hrvatskoj, a ove godine u svojim hotelima i ljetovalištima od Istre i Kvarnera do Dubrovnika zapošljava 7000 ljudi. Sve informacije o programu stipendiranja u Valamar Rivieri možete pronaći ovdje. Prijave traju do 20. listopada.

